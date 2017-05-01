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На Атамана Головатого горел двухэтажный дом

Категория: Новости

На Атамана Головатого горел двухэтажный дом

8 мая в 22:23 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Одессе на Атамана Головатого горит квартира в многоквартирном двухэтажном жилом доме.Через 7 минут спасатели прибыли на место происшествия и установили, что горит крыша здания и три квартиры на втором этаже. Территория была сильно задымлена, а в связи с плотностью застройки существовала угроза распространения огня на рядом расположенные здания. Поэтому огнеборцы приступили к работе сразу в двух направлениях: подали стволы на тушение пожара и защиту рядом расположенных зданий. Через полчаса спасателям удалось локализовать пожар на площади, а вскоре возгорание было полностью ликвидировано. В результате пожара огонь уничтожил 1 квартиру, еще 2 квартиры повреждены частично. К счастью, никто из людей не пострадал.



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