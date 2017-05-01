Безвиз: требования отдельных стран к минимальной сумме средств, которые нужно иметь с собой при пересечении границы

В Страсбурге состоялось официальное подписание безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом. Это означает, что уже через 20 дней (11 июня) граждане Украины, у которых есть биометрический загранпаспорт, смогут беспрепятственно посещать ЕС.
Однако при планировании поездки все же следует учитывать ряд нюансов. Так, например, на сайте «Путешествуй ответственно» размещена карта Европы с информацией о требованиях отдельных стран к минимальной сумме средств, которые нужно иметь с собой при пересечении границы, а также документов, которые могут подтвердить наличие этих средств на банковском счете.
- Норвегия - 500 норвежских крон, то есть 1580 грн;
- Финляндия - 30 евро в день (880 грн);
- Швеция - 47 евро в день (1370 грн)
- Эстония - 86 евро в день (2,5 тыс. грн);
- Латвия - 14 евро в день (400 грн);
- Литва - 40 евро в день (1100 грн)
- Нидерланды - 34 евро (1000 грн);
- Польша - 300 злотых (2 тыс. грн) пребывания до трех дней, 100 польских злотых (800 грн) в день, если пребывание более 3 дней;
- Германия - 45 евро в день (1300 грн);
- Бельгия - 45 евро (1300 грн) - иностранцы, которые остановились у частных лиц. 95 евро (2,8 тыс. грн) - иностранцы, которые остановились в гостинице;
- Люксембург - минимальная сумма средств определяется индивидуально;
- Чехия - 40 евро (1100 грн) в день до 30 дней;
- Словакия - 56 евро в день (1600 грн);
- Франция - 32,50 евро (1000 грн) - лица, имеющие подтверждения наличия жилья. 120 евро (3500 грн) - лица, которые не могут подтвердить наличие жилья;
- Швейцария - 91 евро (2600 грн), 27 евро (780 грн) - для студентов;
- Лихтенштейн - 91 евро (2600 грн), 27 евро (780 грн) - для студентов;
- Австрия - на индивидуальной основе;
- Словения - 70 евро (2 тыс. грн), 35 евро (1 тыс. грн) для несовершеннолетних в сопровождении родителей;
- Венгрия - 3 евро (90 грн);
- Италия - 269,60 евро (7,8 тыс. грн) на одного человека на срок до 5 дней, для групп туристов меньше;
- Испания - 71 евро (2 тыс. грн) в день;
- Португалия - нужно иметь при себе сумму в 75 евро (2,2 тыс. грн), а также сумму из расчета 40 евро (1100 грн) в день пребывания;
- Мальта - 48 евро в день (1400 грн);
- Греция - 50 евро (1400 грн) в день, минимум 300 евро (8,7 тыс. грн) на 5 дней.