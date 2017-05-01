Безвиз: требования отдельных стран к минимальной сумме средств, которые нужно иметь с собой при пересечении границы

В Страсбурге состоялось официальное подписание безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом. Это означает, что уже через 20 дней (11 июня) граждане Украины, у которых есть биометрический загранпаспорт, смогут беспрепятственно посещать ЕС.

Однако при планировании поездки все же следует учитывать ряд нюансов. Так, например, на сайте «Путешествуй ответственно» размещена карта Европы с информацией о требованиях отдельных стран к минимальной сумме средств, которые нужно иметь с собой при пересечении границы, а также документов, которые могут подтвердить наличие этих средств на банковском счете.