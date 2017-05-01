Подробная инструкция по безвизовому режиму

Старший менеджер сети туристических агентств «На каникулы», Галина Колтунова, поделилась

Старший менеджер сети туристических агентств «На каникулы», Галина Колтунова, поделиласьподробной инструкцией по безвизовому режиму на сайте Busfor.

С таким нетерпением и ажиотажем страна ждала эти заветные слова: «Украине утвердили безвизовый режим»! Все эти разговоры кружат голову всем осознанным путешественникам уже несколько месяцев, так как, в Европарламенте предварительно подтвердили дату 11 июня 2017 года, как отправную точку безвизовости для украинцев в страны ЕС.

на сайте Busfor.

С таким нетерпением и ажиотажем страна ждала эти заветные слова: «Украине утвердили безвизовый режим»! Все эти разговоры кружат голову всем осознанным путешественникам уже несколько месяцев, так как, в Европарламенте предварительно подтвердили дату 11 июня 2017 года, как отправную точку безвизовости для украинцев в страны ЕС.

Что такое виза и каких она бывает видов

Давайте попробуем разобраться, к чему же нужно быть готовым после внедрения такой амбициозной кампании.

Начать нужно с определения категорий. Виза – это разрешение на пребывание в стране или группе стран (в контексте сегодняшнего разговора о шенгенских визах). Конкретно шенгенская виза дает право въезда или транзита, или пребывания во всех странах шенгенской зоны.

На данный момент, в зависимости от цели поездки, украинцы могут претендовать на открытие одной из категорий виз:

А – транзитная аэропортовая виза. Не дает права выхода из транзитной зоны, но разрешает перелет в третью страну, которая не входит в Шенген.

В – не выдается с 2010 года, ранее – повторяла смысл визы категории А, но позволяла пользоваться правом выхода в город не более чем на 5 дней.

С – самая популярная – туризм, гостевые поездки, длительный транзит, спортивные мероприятия, виза для культурного взаимодействия, бизнес поездки без возможности работать! (до 90 дней пребывания в полугодии) и т.д.

D – национальная длительная виза (более 90 дней пребывания в полугодии). Целевое открытие – работа, учеба, длительное лечение, воссоединение семьи и т.д. С помощью этой визы, находясь все время, например, на учебе в Польше, вы можете путешествовать по другим странам Европы с визой типа D по правилам визы типа C, т.е. находится до 90 дней вне основной страны вашего пребывания.

Существуют и другие категории виз, но они не имеют такой популярности и необходимости расшифровки.

Также существует понятие кратности визы:

Однократная/двукратная – дает право на разовый или двухразовый въезд.

Многократная – возможность пересекать границу неограниченное количество раз на протяжении срока действия визы.

И конечно же, территория покрытия шенгена. Шенгенская виза действует на территории 30 стран-участниц шенгенского соглашения:

Австрия

Бельгия

Дания

Финляндия

Франция

Германия

Греция

Исландия

Италия

Люксембург

Нидерланды

Норвегия

Португалия

Испания

Швеция

Эстония

Латвия

Литва

Польша

Чехия

Словакия

Венгрия

Словения

Мальта

Швейцария

Лихтенштейн

Болгария

Кипр

Хорватия

Румыния

В 4х странах из перечня (Болгария, Кипр, Хорватия, Румыния) для нас, украинцев, сейчас есть возможность въехать по отдельной национальной визе (или по открытой электронной про-визе Кипра) каждого из этих государств, либо с открытой шенгенской визой с многоразовым въездом. При этом, национальная или про-виза каждой из этих стран не дает вам возможности выехать в другие страны шенгена.

Механизм работы безвизового режима

Так вот, безвизовый режим упростит нам жизнь со всеми вариантами пребывания за границей Украины в шенгенской зоне до 90 дней пребывания из 180 дней в каждом полугодии. Таким образом, вы сэкономите в денежном эквиваленте стоимость визового сбора (сейчас он составляет 35 евро) + услуги визового центра (если визовый центр требуемой страны, конечно же, существует).

Если говорить об экономии времени – это неисчислимая цифра. Проблемы с записью в колл-центрах на такие редкие удачные даты подачи документов, сумасшедшие очереди, походы в визовые центры (для киевлян и жителей городов, в которых эти визовые центры существуют) и утомительные поездки (жителей региональных населенных пунктов) будут забыты как страшный сон.

Визы гражданам Украины теперь не понадобятся для посещения стран Шенгена и стран-кандидатов на присоединение к ней, в том числе - не входящих в ЕС Лихтенштейна, Швейцарии, Норвегии и Исландии.

Однако, по-прежнему оформлять визы заранее нужно будет для посещения Великобритании и Ирландии, и конечно же, в случаях длительного пребывания в странах ЕС с целью работы или учебы.

Что нужно для безвизового пересечения границы

Несомненно, упрощение границ не может не радовать. Государство со своей стороны делает максимум для расширения наших возможностей. Но, не стоить поддаваться эйфории и быть очень беспечными. У нас есть прекрасная возможность избежать типичных ошибок и сохранить собственные спокойствие и деньги, выступив независимыми наблюдателями за нюансами внедрения на практике безвизовой системы в Грузии, которая с 28 марта 2017 года приняла безвизовый режим с ЕС.

По словам председателя комитета по интеграции с Европой парламента Грузии Тамар Хулордава, за первые 30 дней безвизового режима всего 1% из потока людей, путешествующий в ЕС получили отказ во въезде (это 26 из 11700 человек).

Большинство из причин отказа во въезде – попытка выезда из Грузии в шенгенскую зону по небиометрическим паспортам либо же недостаточное обоснование цели поездки. Предлагаю подробно разобрать обе ошибки.

Биометрический паспорт: что это такое и как его получить

Согласно данным всеукраинского соцопроса, проведенного по заказу ЕС, не все украинцы знают, что безвизовым пересечением границ смогут воспользоваться только владельцы заграничных паспортов с электронными чипами – биометрических паспортов. Такие паспорта в Украине оформляются уже с 2014 года согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №152.

В правую часть обложки паспорта нового образца имплантирован бесконтактный электронный носитель, который соответствует требованиям стандарта ISO / IEC 14443 по записи и считыванию данных, устанавливаемые к электронным документам. Грубо говоря, ваши биометрические данные, это отпечатки пальцев и электронная подпись, хранятся в паспортном чипе. При этом, заграничные паспорта старого образца остаются действующими до окончания срока их действия.

Требование биометрических паспортов действует для всех государств, которые прошли визовую либерализацию с ЕС за последние годы, к тому же в самом Евросоюзе выдают только биометрические паспорта.

То есть, биометрический паспорт – безвизовый, небиометрический паспорт – требует оформления визы даже после принятия безвизового режима. К тому же, даже с биометрическим паспортом вы сможете обратиться за визой в консульство нужной вам страны, если у вас появилась необходимость пребывания более 90 дней в полугодии.

Следует быть внимательными – многие страны для пересечения границ требуют, чтобы ваш загранпаспорт был актуален не менее полугода со дня возвращения в Украину. Каждый человек несет ответственность за актуальность и правильность оформленных документов, особенно, когда это касается поездок в другую страну.

Процедура оформления паспорта нового образца классически простая. Вам понадобятся:

внутренний паспорт гражданина Украины;

идентификационный налоговый код;

действующий загранпаспорт. Его можно сохранить (для визовой истории или если он вам дорог как память) либо его можно аннулировать. Оба варианта – бесплатные. Граждане Украины не могут иметь одновременно более двух паспортов Украины для выезда за границу.

В ОВИРе вы получаете анкету, заполняете её, берете квитанции, оплачиваете госпошлину - на сегодняшний день она составляет от 561,47 грн (в зависимости от срочности).

С оплаченными квитанциями и заполненными бланками у вас примут пакет документов, сфотографируют на цифровую камеру и снимут отпечатки пальцев обеих рук (эта процедура называется «сканирование»), потому личное присутствие – обязательно.

Можно ли отказаться от внесения оцифрованных отпечатков в силу религиозных убеждений? Можно! Заблаговременно пишите заявление об отказе сдачи биометрических данных, это заявление подаете вместе с основными документами.

Что касается детей, то до 12 лет (в том числе и для новорожденных) есть возможность оформить паспорт без сдачи отпечатков пальцев, для этого даже необязательно их присутствие в паспортном центре – один из родителей может принести необходимые документы:

копии внутренних паспортов гражданина Украины обоих родителей (один паспорт в оригинале и копия обоих – нужны все заполненные страницы);

идентификационный налоговый код обоих родителей - копии;

свидетельство о рождении ребенка – оригинал;

фотографии ребенка – сейчас 2 формата 3,5Х4,5 и 1 фото 10Х15 сделанные с одного кадра. Эту информацию следует уточнять в ОВИРе перед оформлением, так как иногда есть изменения;

если у ребенка есть действующий детский проездной документ, его можно сохранить либо аннулировать. Желательно иметь оригинал при подаче документов.

В случае, если в семье одного из родителей нет, то необходимо предоставить оригинал соответствующего документа (отказ от родительских прав, свидетельство о смерти, документы об усыновлении и т.п. в зависимости от ситуации).

Дети, старше 12 лет, но младше 14 – обязаны сдавать отпечатки.

Дети, старше 14 лет, согласно Закону Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус» должны иметь биометрический внутренний паспорт нового образца. Чем он отличается от старого? Это полностью новый документ, представляет собой ID-карточку, с чипом биометрических данных, как и загран. Даже если вы взрослый и вам нужно сделать новый паспорт (смена фамилии, порча документа или его утеря) вам выдадут уже новенький, современный ID-паспорт. Получить его можно в паспортном столе вашего города.

Документы, необходимые для пересечения границы

Что касается второй ошибки, которую совершали грузины, въезжая в еврозону, и, надеюсь, не будем совершать мы после прочтения этого материала – это недостаточное обоснование цели поездки.

В ЕС действует так называемый “Шенгенский пограничный кодекс” (Schengen border code), где указан порядок и правила пересечения границы иностранцами. Документы, которые пограничная служба вправе у вас попросить предъявить при пересечении границы (эти же правила работают и сейчас, просто не все о них знают):

подтверждение цели поездки: бронирование гостиницы, если ваша цель поездки - туризм. Письмо-приглашение - если вы едете в гости;

каждый человек, выезжающий за границу должен иметь полис медицинского страхования на время пребывания в ЕС, а если вы путешествуете на авто – нужна зелёная карта;

при путешествии самолетом – нужен обратный билет (достаточно брони билета) в Украину;

наличие достаточного количества денежных средств - 50€/сутки на человека;

документы на ребёнка - свидетельство о рождении ребенка и заграничный паспорт. В случае, если ребенок выезжает с одним родителем - нужно иметь на руках нотариальное разрешение на вывоз ребёнка от отсутствующего родителя либо документ, подтверждающий единоличные права на ребёнка.

Нюансов безвизового режима достаточно много, но все они поддаются логическим объяснениям. Будьте предельно внимательны и помните, что теперь ответственность о принятии решения о безопасности нового посетителя Европы возлагается на плечи погранслужб. Все эти документы мы советуем гражданам Украины иметь при себе во избежание отказа во въезде в страны Шенгенской зоны.

ны Шенгенской зоны.