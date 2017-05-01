О социально-экономическом положении Одесской области

Главное управление статистики в Одесской области обнародовало свежие социально-экономические показатели региона.

Так, за два месяца 2017 года экспорт товаров из области составил 214,6 млн. долл., импорт — 176,5 млн. долл. Несмотря на положительное торговое сальдо в 38,1 млн. долл., объем экспорта товаров из Одесской области в страны ЕС составил 46,4 млн. долл. (21,6% от общего экспорта) и уменьшился по сравнению с периодом за январь-февраль 2016 г. на 44,1%.

«Судя по данным, с экономической евроинтеграцией у Одесской области есть серьезные проблемы. По товарной структуре экспорта, увы, область принадлежит к аграрно-сырьевому типу. Впрочем, как и вся Украина. Поэтому тревожными являются тенденции падения объемов сельского хозяйства области. Так, индекс объема с/х производства в январе-марте 2017 г. по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. упал на 8%. Это - хуже, чем показатель по всей Украине, где падение с/х производств составило 0,8%», - прокомментировал ситуацию депутат Одесского областного совета Виктор Баранский.

Также официальная статистика фиксирует рост цен. Из продовольственных товаров больше всего (на 14,8%) выросли цены на овощи. Цены на сахар, хлеб, говядину, сыр и кисломолочные продукты повысились на 6,3% - 10,4%. Услуги здравоохранения выросли в цене на 2%, в частности, услуги больниц - на 10,3%. Цены на транспорт выросли на 4,7%, плата за обучение в средних учебных заведениях - на 18,8%, содержание детей в дошкольных учреждениях - на 41,1%.

Слабые результаты показала область и по динамике роста доходов населения. Так, в январе-феврале 2017 г. размер среднемесячной номинальной заработной платы по Одесской области составлял 5682 грн. По Украине этот показатель составлял 6108 грн.

«Одесская область, с её потенциалом и ресурсами, оказалась в числе «середнячков» по сравнению с другими регионами. Это абсолютно ненормальная ситуация. Одесса становится центром общественного внимания, главным образом, благодаря политическим конфликтам, а не успехами в экономическом развитии. Власть не способна консолидировать усилия на достижение позитивного результата, а радикальные силы всячески заинтересованы в эскалации напряженности. Для улучшения ситуации надо кардинально изменить подход к управлению социально-экономическими процессами, дать возможность раскрыться предпринимательской инициативе и создать условия для инвестиций», - отметил Виктор Баранский.