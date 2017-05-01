В Одессе воры срывают у девушек цепочки

В Приморское отделение полиции обратилась 23-летняя девушка и сообщила о том, что на ул. Пантелеймоновской неизвестный путем рывка открыто завладел ее золотой цепочкой с кулоном. Сумма ущерба — 4700 грн.



Принятыми мерами в совершении уголовного правонарушения разоблачили 23-летнего ранее судимого жителя Одесской области, от которого получены признательные показания. Вещественное доказательство изъято.

Кроме того, в Суворовское отделение полиции поступило заявление от 22-летней девушки о том, что неизвестный, путем рывка, открыто завладел ее золотой цепочкой с золотым крестиком. Сумма ущерба — 2000 грн. Принятыми мерами разоблачен 27-летний житель Одесской области.