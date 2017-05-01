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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Одесса и Львов стали ближе

Категория: Новости


Одесса и Львов стали ближе

Одесса и Львов стали ближе.

Железная дорога пустила по маршруту «Одесса- Львов» новый поезд.

По имеющееся информации, первый состав № 228 отправляется 19 мая вечером, а прибудет во Львов –на следующий день утром. В обратный путь поезд отправиться в воскресенье.

Отметим. что о целесообразности «сблизить» эти два признанных туристических центра в ходе встречи с министром инфраструктуры Украины на днях говорил губернатор Одесской области Максим Степанов.

По его словам, только по информации прошлого года из Западных регионов Украины в Одесскую область приехали более шестисот тысяч туристов. Поэтому, по его мнению, было целесообразно открыть авиасообщение между Львовом и Одессы.

А пока новый рейс остается в перспективных планах, свой ход в развитии коммуникаций между Одессой и Львовом сделали железнодорожники.



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