Полицейские Одесской области раскрыли жестокое убийство.

Сотрудники Главного управления Национальной полиции в Одесской области задержали 36-ти летнего жителя ранее судимого жителя Измаила, который совершил убийство с особой жестокостью.

Как выяснилось, жертвой стала…родная сестра убийцы.

По информации пресс-службы ГУНП в Одесской области , преступление было совершено во время совместного застолья. После возникшей ссоры, мужчина нанес жертве более двадцати ударов ножом, от которых она скончалась на месте.

После совершенного преступления обвиняемый попытался скрыться, но был задержан полицией и помещен в СИЗО. Начато уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство), предусматривающая наказание виде лишения свободы на срок до 15 лет.