Очередной случай «телефонного терроризма» произошел сегодня в Одессе.

На сей раз целью телефонного террора стал Одесский окружной административный суд.

По информации ГУНП, сигнал поступил около девяти часов сорока минут утра. Уже через несколько минут на место прибыли полицейские, взрывотехники и кинологи.

Более часа они обследовали здание и прилегающую территорию, но никого взрывного устройства, как обычно не обнаружили. При этом работа суда была остановлена. А более двухсот находившихся в здании людей были эвакуированы на границу 100-метровой зоны.

В настоящее время принимаются меры по розыску очередного телефонного террориста. Однако, как показывает практика, подавляющем большинстве случаев установить и задержать виновных не получается.

Напомним, что накануне по аналогичному сигналу взрывотехники обследовали здание областной государственной администрации.

Причем сообщение о минировании странным образом совпало с пребыванием там министра образования и науки Лилии Гриневиич.