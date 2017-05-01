Писатель и правозащитник Валерий Макеев презентовал в Одессе две свои книги - "100 дней плена или позывной "911"и «Призраки президента»

В пресс - клубе Национального Союза журналистов Одессы состоялась презентация двух книг известного украинского писателя, журналиста и правозащитника Валерия Макеева -"100 дней плена или позывной "911"и «Призраки президента». «100 дней плена» — реальная история, пережитая самим автором, неприукрашенная правда о плене на оккупированной территории Украины — без восхваления одной из сторон конфликта и клеймения другой.

«Меня взяли в плен в августе 2014-го, в майке и шортах, а в октябре в подвале в городе Ровеньках на Луганщине уже был мороз, и я впервые ощутил, что промерзают кости. И здесь ловлю себя на мысли, что и с украинской стороны никого не интересует, в каких условиях удерживают пленных, есть ли у них лекарство, какая еда. И когда нашим пленным кто-то передает какой-нибудь матрас, еду, лекарство, то это невероятная радость. Даже с вражескими конвоирами порой удавалось найти общий язык. Помню, одному из них передал телефон моих родных на случай, если со мной что-то произойдет, чтобы дал знать», - рассказывает Валерий Макеев.

Автор признается, что в своей книге не акцентировал внимание на жестоких и кровавых подробностях. Большее внимание писатель уделил проблеме защиты пленных

«Нас не существует, в законодательстве нигде не прописано такое понятие как «пленный». Очень много находится в плену мирных жителей, гораздо больше официальных цифр, при этом особенно жестоко обращаются с журналистами, воспринимая их как носителей пропаганды. Прошедшие плен уже никогда не будут прежними, и подготовить к этому опыту людей невозможно. Самые яркие воспоминания при этом не кровавые ужасы, а человеческое отношение к тебе, кто подал воды, кто дал закурить, кто проявил себя человеком. Пленными, в основном, занимаются волонтеры. Они привозят пищу, общаются с родными, попавших в плен», - говорит Валерий Макеев

События, описанные во второй книге "Призраки Президента", связаны с конкретным эпизодом непризнанной войны на Донбассе осенью 2014 года - попыткой прорыва к 32-му блокпосту, где в окружении находились бойцы Нацгвардии.

«Руководство страны поначалу не признавало факта окружения, но под давлением жен и матерей бойцов все же публично пообещало принять необходимые меры для обеспечения продовольствием и водой окруженного подразделения и последующей его эвакуации. Озвученное с высоких трибун должны были выполнить бойцы батальона "Айдар". Но как формально нет такого подразделения в Вооруженных Силах Украины, так и нет бойцов, исполнявших этот приказ. Оставшиеся в живых из элитной группы " Айдара", которая пошла на прорыв к позициям 32-го блокпоста, попали в плен. После тяжелых месяцев пребывания в застенках , возвратились в Украину и оказались в другом плену - безразличия и бюрократии. Страна не спешила признавать своих героев. Ни погибших. Ни живых», - отмечает автор.

Сейчас Валерий Макеев продолжает волонтерскую деятельность и занимается освобождением пленных. Автор планирует выпустить еще две книги, повествующие о событиях в Украине.