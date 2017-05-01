В Украине официально запретили георгиевскую ленту, одесские нардепы идею не поддержали

Верховная Рада Украины 16 мая официально ввела административную ответственность за публичное ношение или демонстрацию георгиевских лент.

За внесение соответствующих изменений в Кодекс об административных правонарушениях отдали свои голоса 238 нардепов.



Согласно утверждённому законопроекту, автором которого является нардеп Антон Геращенко, за публичное использование, ношение или демонстрацию георгиевской ленты или её изображения предусмотрен штраф в размере 50-150 необлагаемых минимумов (850-2550 гривен). В случае повторного нарушения штраф возрастает до 150-300 необлагаемых минимумов (2 550-5 100 гривен).



Лишь двое одесских нардепов (Алексей Гончаренко из БПП и Сергей Фаермарк из «Народного фронта») поддержали данный законопроект. Нардепы от БПП Голубов и Урбанский не голосовали за это решение, что аналогично голосованию против. Представители «Народного фронта» Унгурян и Дейдей на момент голосования в зале отсутствовали, как и (традиционно) внефракционный Эдуард Матвийчук. Отсутствовал в сессионном зале и нардеп от «Оппозиционного блока» Николай Скорик, а «оппозиционер» Сергей Кивалов не стал голосовать за законопроект. Аналогичным образом поступили депутаты от «Видродження» Барвиненко, Пресман и Климов, а нардепы Киссе и Гуляев в сессионном зале отсутствовали. Не отдал свой голос за запрет георгиевской ленты и нардеп от «Воли народа» Иван Фурсин.