Самый старый интернет-провайдер Одессы «Тенет» отключает «Вконтакте» и «Одноклассники»

Крупнейший и самый старый интернет-провайдер Одессы «Тенет» заявляет, что выполнит указ президента Украины Петра Порошенко «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций)».

«Согласно указу, телекоммуникационные компании обязаны прекратить предоставление услуг доступа к ряду веб-ресурсов, в том числе — социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», всех сервисов Yandex и mail.ru, а также других… Технические работы по ограничению предоставления услуг доступа к указанным веб-сайтам уже начаты», — говорится в сообщении компании.

«Тенет» является девятым по количеству абонентов оператором широкополосного доступа к интернету в стране. Он обслуживает больше 140 тысяч клиентов.