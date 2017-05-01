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  • Дата: Сегодня, 18:38
Сегодня, 18:38

Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы

Категория: Новости


Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы

В Национальном университете «Одесская Юридическая академия» состоялось торжественное вручение дипломов  выпускникам – магистрам   В этот солнечный день более 900 студентов  Юридической академии получили дипломы магистров . Ребята рассказывают , что 6 лет шли к намеченной цели, усердно учились , проходили практику и теперь со всей ответственностью и  багажом знаний  готовы приступить к работе в сфере юриспруденции

В этот день мне радостно получать диплом , но и одновременно немного грустно , потому что 6 лет в Юридической академии уже позади  – это часть моей жизни , прекрасное время, которое я никогда не забуду . Я не только училась тут , но и участвовала в спортивных мероприятиях – выступала за нашу сборную по стрельбе .

,делится своими воспоминания  выпускница Юридической академии , Елена Константинова

Сегодня мы наконец-то получаем дипломы магистров , мы очень благодарны руководству  нашего учебного заведения и лично Президенту  академии  Сергею Кивалову  за эти прекрасные годы, отличное образование и бесценный практический  опыт в сфере права. Мы особенно горды тем, что почти половина  студентов – выпускников, в том числе и я , получают  сегодня красный диплом

, рассказывает выпускница Юридической академии , Илона Андреева .

Открыл торжественную церемонию Почетный  Президент НУ «ОЮА», народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Дорогие выпускники! Дорогие родители, родные и близкие наших выпускников! Сегодня торжественный день в жизни Национального университета «Одесская Юридическая академия» и каждого из вас , потому что  вы сегодня получите не только дипломы о высшем образовании  но и  - путевку в жизнь , работу , дело своей жизни .  Это самая престижная работа ,абсолютное большинство из вас будет трудиться на ниве  юриспруденции .  Это день останется в вашей памяти на многие годы  . После получения диплома вы будете с гордостью носить  высокое звание выпускника  Юридической академии.  С другой стороны мне  и грустно , потому что мы очень привыкли ко всем вам , студены  для нас – самые родные и самые близкие  , но теперь вам пора в самостоятельный путь и это естественный процесс  , потому что вы выросли  , стали сильными , образованными профессионалами , с чем я вас искренне поздравляю ! Низкий поклон вашим родителям, за то, что воспитали и вырастили достойных граждан нашей страны!

,отметил Сергей Кивалов

Поздравили выпускников Национального университета «Одесская Юридическая академия»  представители фемиды,  духовенства , а также  представители городской и областной власти 

Я от всего сердца поздравляю выпускников Юридической академии  с получением дипломов и с завершением  обучения в самом престижном вузе не только нашей страны , но и всего мира .  Благодаря прекрасного руководству, отличному преподавательскому составу студенты получают качественное образование . Я хочу пожелать вам не останавливаться на достигнутом , самосовершенствоваться, достигать всех поставленных целей и стать надежной опорой нашему государству

говорит председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский 

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Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы
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