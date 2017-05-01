С гражданской войной не вышло… будет ли религиозная?

В сегодняшней Европе окончательно стёрты, в отдельных регионах, границы культурной идентификации ряда этнических групп. В связи с этим одним из немногих факторов социальной, культурной, статусной и этической идентификации человека остаётся принадлежность к религиозной конфессии. В истории такой феномен наблюдался в эпоху Средневековья, в период с X по XVII века, что даёт нам возможность вспомнить о теории цикличности исторического процесса.

На этом фоне в нашей стране затевается очередная провокация, которая может привести к трагическим последствиям. В Верховной Раде на 18 мая запланировано голосование по двум антицерковным законопроектам.

Речь идет о законопроектах № 4511 (среди авторов которого депутаты от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук, Сергей Высоцкий, член БПП Александр Бригинец и еще с десяток авторов, преимущественно входящих в коалицию) и законопроекте № 4128 (депутата "Народного фронта" Виктора Еленского, а также целого ряда депутатов от БПП и "Самопомочи").

Законопроект № 4511, вводит особый статус для Церквей, чьи управляющие органы находятся в стране, признанной Радой страной-агрессором, и дает право не священноначалию, а представителям гражданских властей — зачастую неверующих и враждебно настроенных к православной церкви людей — назначать угодных им священнослужителей. По сути, любого православного священника смогут изгнать из-за того, что он не нравится какому-то чиновнику!

Законопроект № 4128, согласно которому предлагается внести в статью 8 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" положения, регулирующие принадлежность лица к религиозной общине. Например, прописать термин "самоидентификация" и уточнить минимальное количество представителей религиозной общины, согласно решению, которых может быть изменена подчиненность храмов конфессиям.

Таким образом, будет узаконено церковное рейдерство. Делаться это будет по такой схеме: захочет одна конфессия забрать церковь у другой, наймет несколько сот так называемых "активистов" в камуфляже. Те придут, "самоидентифицируют" себя как верующих данного прихода и проголосуют за переход под другую юрисдикцию и захватят церковь, выставив верующих на улицу. Естественно, это приведет к колоссальному росту религиозной напряженности. Так как это будет происходить по всей стране, то и пламя религиозной войны должно охватить всю ее территорию, на что, собственно и надеется организаторы нового преступления перед украинским народом.

Мир уже ввергнут в новое средневековье и пусть нас не вводят в заблуждение современные гаджеты и развитие информационных технологий. Они не несут свет просвещения, как ожидалось, они лишь эффективное средство создания искусственной реальности, через которое насаждается мифологическое сознание - это магия ХХІ века. Все современное информационное пространство принадлежит мировым корпорациям, которым надо править и продавать, продавать и править! В этом богоборческом мире, где поклоняются идолу золотого тельца, нет места для православной церкви с ее ценностями, но «врата ада не одолеют ее»! Матфей 16:18.