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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

В Одесской патрульной полиции – пополнение

Категория: Новости


В Одесской патрульной полиции – пополнение

Сорок новых патрульных полицейских приняли накануне присягу и приступили к выполнению своих обязанностей. По словам руководителя Патрульной полиции Одессы Михаила Белецкого, «…все новоприбывшие прошли хорошую подготовку и полностью готовы к исполнению своих обязанностей!»

Первые патрули, в состав которых они входят, уже вышли на патрулирование.

При этом руководитель патрульной полиции признал, что, несмотря на пополнение, в ведомстве по-прежнему ощущается недобор.

Поэтому через несколько месяцев после завершения подготовительного цикла, в ряды патрульных полицейских вольются новые молодые кадры.

Напомним, что, как неоднократно сообщала руководитель пресс-службы ведомства Алла Марченко, именно у патрульных полицейских наиболее широкий круг обязанностей. Помимо обеспечения порядка на дорогах, они обязаны регистрировать ДТП, принимать участие в борьбе с уличной преступностью, участвовать в задержаниях и даже пресекать бытовые конфликты.



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