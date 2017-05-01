В Одесской патрульной полиции – пополнение

Сорок новых патрульных полицейских приняли накануне присягу и приступили к выполнению своих обязанностей. По словам руководителя Патрульной полиции Одессы Михаила Белецкого, «…все новоприбывшие прошли хорошую подготовку и полностью готовы к исполнению своих обязанностей!»

Первые патрули, в состав которых они входят, уже вышли на патрулирование.

При этом руководитель патрульной полиции признал, что, несмотря на пополнение, в ведомстве по-прежнему ощущается недобор.

Поэтому через несколько месяцев после завершения подготовительного цикла, в ряды патрульных полицейских вольются новые молодые кадры.

Напомним, что, как неоднократно сообщала руководитель пресс-службы ведомства Алла Марченко, именно у патрульных полицейских наиболее широкий круг обязанностей. Помимо обеспечения порядка на дорогах, они обязаны регистрировать ДТП, принимать участие в борьбе с уличной преступностью, участвовать в задержаниях и даже пресекать бытовые конфликты.