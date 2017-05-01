Одесса примет чемпионат мира по…хоккею

Правда, речь идет о чемпионате среди юношеских команд, который состоится в будущем году.

Местом проведения первенства станет Дворец спорта, который за оставшийся до соревнования период ждет серьезная реконструкция. Ведь он должен отвечать всем международным требованиям.

Отметим, что инициатива проведения в Одессе хоккейного первенства принадлежала городскому голове Геннадию Труханову. Он высказал ее сразу же после введения в эксплуатацию полноценного катка во Дворце спорта.

Напомним, что за последние годы Одесса трижды номинировалась на участие в международных спортивных и культурных мероприятиях. Это были чемпионат Европы по футболу в 2012 году, чемпионат Европы по баскетболу в 2014 году и Евровидение в 2017 году.

Однако ни одна из этих заявок в конечном итоге по разным причинам так и не «сыграла».

Поэтому проведение хоккейного европейского первенства, пусть даже пока среди юниоров, может стать своеобразным реваншем за прошлые неудачи.