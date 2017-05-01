Война… с сериалами, певцами и соцсетями

Поставил лайк «ВКонтакте» – помог ФСБ

Наверное, в этом и есть некий серьезный стратегический план наших властей: довести ситуацию в стране до такого абсурда, чтобы у населения, напичканного массированной пропагандой, окончательно стерлось понятие здравого смысла. Чтобы украинцы уже и сами не могли разобраться, то ли они сошли с ума, то ли правители, то ли весь мир вокруг них… Бессмысленное переименование улиц, борьба с праздниками, запреты сериалов, отказ во въезде артистам из РФ. С кем мы боремся на самом деле? С коммунизмом? Со своей историей? И, если с Россией, то каким образом мы с ней боремся? Запрещаем сериалы про ментов, но при этом конфеты «Рошен» там продаем? Мы с официальных трибун говорим: «война». Этим объясняем и катастрофическое падение уровня жизни, и кризис в экономике, и вообще все беды в нашем государстве. Но войну никто не объявлял!

До недавнего времени лидером маразматических решений, направленных якобы на борьбу с агрессором, а на самом деле, только на борьбу со своим же народом, которому стало хуже и сложнее, было решение о запрете авиарейсов в Россию.

Сравниться с ним по идиотизму мог разве что бойкот кока-колы, разместившей перед новым годом карту РФ с аннексированным Крымом. Но тут до официальных действий не дошло. И не могло дойти, американские друзья сказали бы: «Но, но, но…». Ограничилось лишь патриотическими воплями в интернете да призывами эпатажного Ляшко пить вместо заморских напитков наш народный узвар, который «ніколи не зрадить».

На днях ситуация в корне изменилась – в украинском «хит-параде абсурдных указов» сразу на первое место взлетел указ Президента Петра Порошенко о запрете «ВКонтакте», «Одноклассников», Яндекса, Mail.ru и других популярных в народе интернет-сервисов.

Указом, датированным 15 мая и опубликованным на сайте главы государства, Президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Согласно данному документу, интернет-провайдерам следует заблокировать доступ к интернет-ресурсам «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна», а также сайтам издателя электронных словарей ABBYY и антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb. Также санкции введены против телеканалов РБК, «ТВ Центр», ВГТРК, «НТВ Плюс», ТНТ и «Звезда».

Чем же провинились все перечисленные телеканалы и сайты? А вот чем – по словам советника главы МВД Зоряна Шкиряка, они «полностью подконтрольны и руководятся российскими спецслужбами».

Ох, уже эти вездесущие российские спецслужбы! Молодцы все-таки наши, что нашли способ борьбы с ними! Вот американцы до сих пор не заблокировали «Одноклассники» и результат налицо – президентские выборы пошли наперекосяк, непредсказуемый Трамп ведет непредсказуемую политику! Может, хоть сейчас у наших поучатся, перекроют и своим гражданам интернет.

«Северная Корея» да и еще и без ракет?

Помните, как с легкой руки федерального канцлера ФРГ Гельмута Шмидта в начале 1980-х годов Советский Союз назвали «Верхней Вольтой с ракетами», намекая, что в СССР царит та же дикость, но при этом имеется ядерное оружие. Сегодняшняя Украина, после принятия столь неординарных решений по поводу интернета, тоже начинает напоминать одну не слишком цивилизованную страну… Только, в отличие от той страны, даже ракет не имеет!

В общем, что тут сказать, ложь и абсурд – основа нашей сегодняшней идеологической политики! Мы называем преступным коммунистический режим, мы пытаемся стереть из памяти народа все, что связано с СССР, с годами социализма. Мы убираем с карт городов советские названия улиц. Но при этом полностью перенимаем те методы, которыми боролись с проявлениями свободы власти «совка». В новейшей истории мы не найдем примеров отключения телеканалов, блокирования интернета. Нечто подобное могло быть только в Советским Союзе! Старшее поколение еще помнит, как вечерами на кухне мужчины пытались настроить радиоприемники, крутили в разные стороны антенну, чтобы поймать хоть на пару минут столь желанный, запретный «Голос Америки», который постоянно глушили советские власти. К чему-то подобному, только уже на более современном техническом уровне, нынешние украинские власти нас подталкивают и теперь. Словно не понимая, что любой запретный плод сладок, что любую блокировку на сегодняшний день можно обойти. Словно не зная, что такими действиями и запретами они лишь показывают свою слабость, свой страх перед информацией, свою несостоятельность противопоставить идеологическому влиянию других стран свое достойное, правдивое, вразумительное влияние.

Кто сердится и проявляет агрессию заведомо неправ, помните латинскую пословицу про Юпитера? Что могут нынешние патриоты, кроме как ненавидеть Путина, организовывать провокации и ленточки со старушек срывать? Что они противопоставят Бессмертному полку, например – свои факельные шествия, которые даже европейцев пугают? Не может идеологическая политика государства строиться только на ненависти и вражде! Должно быть что-то свое: созидательное, позитивное, что-то объединяющее, а не разъединяющее народ! Впрочем, зачем? Конфеты «Рошен» и так успешно продаются, как в Украине, так и в России… Наш Президент в своем сознании и в своем бизнесе уже давно всех объединил. Это только народу нельзя иметь друзей в «Одноклассниках», потому что эти друзья могут жить в России. Для народа лучше вражда. Ведь еще одну античную мудрость: разделяй и властвуй, спустя тысячелетия, никто не отменял.

P.S. По данным аналитической компании Gemius, сайтом «ВКонтакте» в Украине пользуются 5,4 млн человек, «Одноклассниками» — 3 млн, а «Фейсбуком» — 2,1 млн человек. Они входят (вернее, входили – авт.) в десятку самых посещаемых сайтов в украинском интернете, сообщает Русская служба Би-би-си.