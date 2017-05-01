Одесская педиатрия: катастрофическая нехватка кадров и детских стационаров.

19 мая одесские депутаты и медики на заседании городской комиссии по здравоохранению обсудили проблемы лечения детей в первом полугодии 2017 года.

Руководитель отдела охраны материнства и детства горздрава Одессы Ирина Руденко обратила внимание комиссии на два проблемных вопроса: нехватку кадров и детских стационаров.

Так, одесские детские больницы сегодня нуждаются в реаниматологах и анестезиологах (например, больнице №3 не хватает четырёх реаниматологов). Кроме того, в городе существует проблема с госпитальной базой: в настоящее время работают всего два детских стационара. Все дети Суворовского района обсуживаются в детской больнице №3, а дети из Киевского и Малиновского районов — в больнице имени Резника. Клиника медицинского университета принимает деток из Приморского района, однако с 6 июня она закрывается на реконструкцию.

«Закрытие даст дополнительную нагрузку по госпитализации… Детей Приморского района скорее всего направят в больницу Резника. В период лета, повышенной детской заболеваемости, будет серьёзная нагрузка», — отметила Ирина Руденко.

Она добавила, что помогает больница железнодорожников, но там есть другая проблема: «Вопрос медикаментозного обеспечения. Если стационары города оказывают помощь, особенно социально уязвлённым деткам, то в клинике медуниверситета и ж/д больнице родителям дают списки с медикаментами».

Главврач детской больницы №3 Елена Артёмова добавила, что специалисты не хотят работать в педиатрии, так как в этой службе нет мотивации для врачей.

«Педиатрическая служба — это та служба, в которой работать очень сложно. Кадровый вопрос — из года в год актуальная проблема. Никто не хочет работать… Низкая заработная плата», — сетует врач.

Аналогичная проблема с кадровым потенциалом складывается и в детской больнице №2. Замглаврача по медицинской Татьяна Бондаренко рассказала, что это медучреждение очень нуждается в среднем медперсонале.

«В прошлом году к нам не пришла ни одна медсестра по распределению из медучилища», — подчеркнула она.

В департаменте здравоохранения заверили, что разрабатывают механизмы решения вышеуказанных проблем.