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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Одесса примет ещё один чемпионат Европы – по пляжным видам спорта

Категория: Новости / Спорт

Одесса примет ещё один чемпионат Европы – по пляжным видам спорта

На пляже в районе 13-й–14-й станций Большого Фонтана оборудуют специальный центр для проведения отборочного цикла чемпионата Европы по пляжным видам спорта.

Об этом стало известно 19 мая в ходе заседания комиссии по вопросам ЖКХ.

Как сообщил председатель комиссии Александр Иваницкий, Одесса наряду с Киевом и Днепропетровском включена Европейской федерацией пляжных видов спорта в перечень городов, которые будут принимать отборочный тур соревнований.

Для проведения игр на одесском побережье оборудуют специальный центр (участок 13-й–14-й станций Фонтана, так как там наибольшая ширина пляжа).

Для этих нужд из бюджета города выделят 854 тысячи гривен. Площадка будет находиться на балансе коммунального предприятия «Побережье».



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