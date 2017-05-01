Одесса примет ещё один чемпионат Европы – по пляжным видам спорта

На пляже в районе 13-й–14-й станций Большого Фонтана оборудуют специальный центр для проведения отборочного цикла чемпионата Европы по пляжным видам спорта.

Об этом стало известно 19 мая в ходе заседания комиссии по вопросам ЖКХ.

Как сообщил председатель комиссии Александр Иваницкий, Одесса наряду с Киевом и Днепропетровском включена Европейской федерацией пляжных видов спорта в перечень городов, которые будут принимать отборочный тур соревнований.

Для проведения игр на одесском побережье оборудуют специальный центр (участок 13-й–14-й станций Фонтана, так как там наибольшая ширина пляжа).

Для этих нужд из бюджета города выделят 854 тысячи гривен. Площадка будет находиться на балансе коммунального предприятия «Побережье».