 
Информация к новости
  • Просмотров: 119
  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

В Одессе соблюдение правил дорожного движения не гарантирует жизни пешеходу

Категория: Новости


В Одессе соблюдение правил дорожного движения не гарантирует жизни пешеходу

Наглядным подтверждением тому стало ДТП, произошедшее накануне на улице Ицхака Рабина.

По информации Патрульной полиции, там автомобиль «Хонда» сбил переходящую проезжую часть по пешеходному переходу женщину, причем на зеленый сигнал светофора.

В результате пострадавшая с серьезными травмами госпитализирована.

Ведется следствие. Причем, по неофициальной информации, пока нет оснований говорить о том, что водитель автомобиля, сбившего прохожего на пешеходном переходе при разрешающем переход улицы сигнале светофора, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Поэтому патрульные рекомендуют пешеходам при переходе проезжей части даже в положенном месте, все же смотреть по сторонам, не оставляя без внимания находящийся поблизости транспорт.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 