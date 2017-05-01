В Одессе соблюдение правил дорожного движения не гарантирует жизни пешеходу

Наглядным подтверждением тому стало ДТП, произошедшее накануне на улице Ицхака Рабина.

По информации Патрульной полиции, там автомобиль «Хонда» сбил переходящую проезжую часть по пешеходному переходу женщину, причем на зеленый сигнал светофора.

В результате пострадавшая с серьезными травмами госпитализирована.

Ведется следствие. Причем, по неофициальной информации, пока нет оснований говорить о том, что водитель автомобиля, сбившего прохожего на пешеходном переходе при разрешающем переход улицы сигнале светофора, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Поэтому патрульные рекомендуют пешеходам при переходе проезжей части даже в положенном месте, все же смотреть по сторонам, не оставляя без внимания находящийся поблизости транспорт.