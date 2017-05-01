Контроль за проведением внешнего независимого тестирования в этом году будет усилен как никогда

Такое обещание дала во время пребывания в Одессе министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

По ее словам, предложения в интернете за особую плату выслать вопросы ВНО по разным предметам и правильные ответы на них, это не более чем «разводка». Лилия Гриневич гарантировала, что специалисты, которые над этим работают, сделали утечку информации практически невозможной.

А чтобы ничего подобного не могло быть в ходе самого тестирования, самим тестируемым разрешат проносить с собой только воду в прозрачной бутылке и несколько шариковых ручек с темной пастой.

«Никаких мобильных телефонов, смартфонов и другой техники, которую даже теоретически можно было бы использовать для считывания вопросов и ответов, допущено не будет. За попытку пронести таковую абитуриент будет выдворен из помещения сдачи ВНО без права пересдачи!» — пообещала министр.

Впрочем, аналогичные обещания предшественники Лилии Гриневич на этом посту давали и раньше. Однако добиться абсолютной «чистоты эксперимента» им все же не удалось.