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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

В Одессе сгорели сразу два автомобиля

Категория: Новости / Происшествия


В Одессе сгорели сразу два автомобиля

Происшествие имело место накануне ночью на улице Сегедской. Сигнал о возгорании был получен в ГСЧС в полночь. По прибытии на место пожарный экипаж обнаружил сразу два горящих автомобиля.

Пожар был погашен уже через двадцать минут. В ликвидации участвовали два пожарных экипажа.

Что стало причиной возгорания, выясняет следствие. По неофициальной информации, не исключено, что таковой оказался «занос источника возгорания из вне», другими словами, - умышленный поджог.



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