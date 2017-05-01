В Одессе сгорели сразу два автомобиля

Происшествие имело место накануне ночью на улице Сегедской. Сигнал о возгорании был получен в ГСЧС в полночь. По прибытии на место пожарный экипаж обнаружил сразу два горящих автомобиля.

Пожар был погашен уже через двадцать минут. В ликвидации участвовали два пожарных экипажа.

Что стало причиной возгорания, выясняет следствие. По неофициальной информации, не исключено, что таковой оказался «занос источника возгорания из вне», другими словами, - умышленный поджог.