Этой ночью Одесскую область немного потрясло

Жители юго-западных районов Одесской области ощутили нынешней ночью подземные толчки.

Как выяснилось, до Одесской области докатились отголоски землетрясения в румынском горном массиве Вранча.

Правда, сила подземных толчков была небольшой – до 4,5 баллов по шкале Рихтера.

По мнению экспертов, причиной подземной активности могут стать мероприятия по добыче в этом районе сланцевого газа по румынским технологиям.

Впрочем, подавляющее большинство землетрясений, докатившихся до Одесской области, зарождалось именно в горах Вранча. Причем задолго до того, как там начали добывать сланцевый газ.