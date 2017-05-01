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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Этой ночью Одесскую область немного потрясло

Категория: Новости


Этой ночью Одесскую область немного потрясло

Жители юго-западных районов Одесской области ощутили нынешней ночью подземные толчки.

Как выяснилось, до Одесской области докатились отголоски землетрясения в румынском горном массиве Вранча.

Правда, сила подземных толчков была небольшой – до 4,5 баллов по шкале Рихтера.

По мнению экспертов, причиной подземной активности могут стать мероприятия по добыче в этом районе сланцевого газа по румынским технологиям.

Впрочем, подавляющее большинство землетрясений, докатившихся до Одесской области, зарождалось именно в горах Вранча. Причем задолго до того, как там начали добывать сланцевый газ.



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