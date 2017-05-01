Этой ночью Одесскую область немного потрясло

Автор: Александр МИХАЙЛОВ "СЛОВО"
Жители юго-западных районов Одесской области ощутили нынешней ночью подземные толчки.
Как выяснилось, до Одесской области докатились отголоски землетрясения в румынском горном массиве Вранча.
Правда, сила подземных толчков была небольшой – до 4,5 баллов по шкале Рихтера.
По мнению экспертов, причиной подземной активности могут стать мероприятия по добыче в этом районе сланцевого газа по румынским технологиям.
Впрочем, подавляющее большинство землетрясений, докатившихся до Одесской области, зарождалось именно в горах Вранча. Причем задолго до того, как там начали добывать сланцевый газ.