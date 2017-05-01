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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Одесские больницы готовятся к бесплатному обеспечению пациентов лекарствами

Категория: Новости


Одесские больницы готовятся к бесплатному обеспечению пациентов лекарствами

Как выяснилось на заседании комиссии горсовета по здравоохранению, процесс обещают начать уже в следующем месяце. Правда, к сожалению, пока это касается только двух городских стационаров – №1 и №11.

Причем речь идет об обеспечении бесплатными лекарствами только ургентных больных. И только в первые три дня пребывания в реанимации. Однако, даже в таком виде данный проект, на который из городского бюджета выделено пять миллионов гривен, способен спасти сотни жизней одесситов. Ведь от активности лечения в первые дни после травмирования зачастую зависит результат всего лечебного процесса.

Тем более, что как особо отметила ранее на встрече с журналистами вице-мэр Зинаида Цвиринько, проведение операций для этой категории пациентов так же будет бесплатным.

Отметим, что в настоящее время решаются вопросы о проведении тендера на закупку лекарств и обеспечение надежного механизма их распределения и хранения.



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