Одесские больницы готовятся к бесплатному обеспечению пациентов лекарствами

Как выяснилось на заседании комиссии горсовета по здравоохранению, процесс обещают начать уже в следующем месяце. Правда, к сожалению, пока это касается только двух городских стационаров – №1 и №11.

Причем речь идет об обеспечении бесплатными лекарствами только ургентных больных. И только в первые три дня пребывания в реанимации. Однако, даже в таком виде данный проект, на который из городского бюджета выделено пять миллионов гривен, способен спасти сотни жизней одесситов. Ведь от активности лечения в первые дни после травмирования зачастую зависит результат всего лечебного процесса.

Тем более, что как особо отметила ранее на встрече с журналистами вице-мэр Зинаида Цвиринько, проведение операций для этой категории пациентов так же будет бесплатным.

Отметим, что в настоящее время решаются вопросы о проведении тендера на закупку лекарств и обеспечение надежного механизма их распределения и хранения.