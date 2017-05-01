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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Официальный TV канал Евросоюза прекращает вещание в Украине из-за задолженности Национальной телерадиокомпании Украины

Категория: Новости

Официальный TV канал Евросоюза прекращает вещание в Украине из-за задолженности Национальной телерадиокомпании Украины

Украинская служба телеканала Euronews (официальный канал Евросоюза) сегодня прекращает свою работу. Об этом говорится в заявлении команды.

"Украинская служба euronews прощается... После почти 6 лет нашей работы, в воскресенье, 21 мая, euronews прекратит вещание на украинском. Спасибо, что смотрели и читали нас. Всего наилучшего! Слава Украине!" - говорится в сообщении.

Договор о создании украинской версии Euronews был заключен в октябре 2010 года, а в августе 2011 года началось вещание. В январе 2015 года стало известно, что задолженность Национальной телерадиокомпании Украины перед Euronews составляет 11 млн евро.

В апреле 2017 года НОТУ проиграла Euronews апелляцию о взыскании 10,6 млн евро долга.



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