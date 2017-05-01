Верховная Рада на следующей неделе может проголосовать за введение визового режима с Россией. Об этом "РБК-Украина" рассказали источники во фракциях "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта".

По данным издания, фракции еще на этой неделе должны были провести сверку голосов, чтобы понять, насколько реально провести результативное голосование за введение виз с РФ. В случае, если бы голосов хватало, на следующей неделе вопрос должен был бы быть вынесен на голосование в сессионный зал.

Однако результаты сверки пока неизвестны.

При этом, источники издания утверждают, что вероятность голосования на будущей неделе за визовый режим с Россией остается высокой.

Напомним, что в августе 2016 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина при необходимости может рассмотреть вопрос введения визового режима с РФ.

В феврале 2016 г. в Раде был зарегистрирован проект постановления о введении виз для россиян, но он не был вынесен на рассмотрение.

Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов неоднократно выступал за введение визового режима с Россией.