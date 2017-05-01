В Эр-Рияде Трампу вручили высшую награду Саудовской Аравии за гражданские заслуги - орден короля Абдель-Азиза

США и Саудовская Аравия заключили оружейную сделку на $110 млрд, кроме того саудиты вручили Дональду Трампу высшую награду Саудовской Аравии за гражданские заслуги - орден короля Абдель-Азиза. По сути Саудовская Аравия купила мандат регионального жандарма и заручилась поддержкой США в поддержании цен на нефтьСаудовская Аравия купит у США вооружений на 109,7 млрд долларов, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в своем "Твиттере". Это крупнейший единовременный контракт на продажу оружия в истории США.

Как говорится в сообщении, президент США Дональд Трамп 20 мая завершил сделку, находясь с официальным визитом в Эр-Рияде.

По данным агентства Рейтер, в рамках сделки Саудовская Аравия купит 150 вертолетов Black Hawk на общую сумму 6 млрд долларов.

Также Эр-Рияд купит танки, артиллерийские установки, бронетехнику, корабли береговой обороны, противоракетные комплексы "Пэтриот" и THAAD.

Оружейная сделка позволит королевству вносить более весомый вклад в операции по борьбе с терроризмом в регионе и снизить нагрузку на США, связанную с этими операциями, говорится в сообщении Госдепартамента.

Новые контракты также помогут Саудовской Аравии поддерживать безопасность в регионе Персидского залива "перед лицом опасного иранского влияния и связанных с Ираном угроз", добавляет Госдепартамент.

Саудовцы закупят у США системы THAAD - противоракетные комплексы подвижного наземного базирования

Госсекретарь Рекс Тиллерсон назвал визит Трампа и подписание соглашений "историческим моментом" в отношениях между США и Саудовской Аравией - традиционным геополитическим противником Ирана.

Глава Госдепа сказал, что у вновь избранного президента Ирана Хасана Роухани есть возможность снизить роль Тегерана в поддержке "дестабилизирующих сил в регионе".

Дональд Трамп прилетел в Эр-Рияд утром 20 мая вместе с женой Меланьей и дочерью Иванкой. Обе они не стали покрывать головы шарфами.

Американские СМИ обратили внимание, что в 2015 году Трамп в "Твиттере" раскритиковал Мишель Обаму, которая также не надела шарф во время визита в Саудовскую Аравию.

Тогда Трамп написал, что первая леди оскорбила принимающую сторону.

После Саудовской Аравии, где Трампу вручили высшую награду страны за гражданские заслуги - орден короля Абдель-Азиза, президент намерен посетить Израиль, палестинские территории, Брюссель, Ватикан и Сицилию.

В Саудовской Аравии встретили Дональда Трампа с пышностью и почестями, каких не удостаивался до него Барака Обама.

Обаму саудовцы недолюбливали и обвиняли в том, что он занимает чересчур мягкую позицию по отношению к Ирану, главному сопернику Саудовской Аравии.

Многие саудовцы горды тем, что, несмотря на нарастающий ком политических проблем в Вашингтоне, Трамп выбрал их страну в качестве первой остановки в своей первом зарубежном турне в качестве президента США.

Однако, если копнуть поглубже, оказывается, что множество простых саудовцев недовольны американской политикой в их регионе. Они убеждены в том, что США в частности и Запад в целом настроены против ислама.

В воскресенье Дональд Трамп попытается развеять эти предубеждения в своем выступлении перед 40 лидерами мусульманских стран. В этой речи, как ожидается, он призовет страны исламского мира сообща бороться с терроризмом и нетерпимостью.

Уже появились комментарии о том, что Дональд Трамп - не самая подходящая кандидатура для подобного послания. Но пока что саудовцы выдали ему большой кредит доверия.

Источник: ВВС