В Швейцарии проходит референдум о запрете новых АЭС

Многие швейцарцы считают, что от АЭС лучше избавиться полностью

В Швейцарии начался референдум об энергетической реформе: в случае поддержки избирателями плана правительства по отказу от атомной энергетики, как только срок службы всех пяти АЭС в стране истечет, их заменят возобновляемые источники энергии.

Основной противник этой программы - консервативная Народная партия - считает, что выполнение этого плана приведет к росту тарифов на электроэнергию, а будущие ветряки и солнечные панели испортят "идиллические природные виды".

Тем не менее, согласно опросу Института общественного мнения в Берне, 56% швейцарцев поддерживают новый законопроект, в то время как 37% жителей Конфедерации выступают против.

При этом в ноябре прошлого года на референдуме об ограничении срока эксплуатации атомных электростанций 45 годами, инициированном "зелеными", большинство избирателей проголосовали "против".

Швейцарские власти начали подготовку к закрытию АЭС в 2011 году после катастрофы в японской Фукусиме.

Правительство Конфедерации в прошлом году приняло план развития энергетики до 2050 года, в рамках которого решено не строить больше новые АЭС, а постепенно переходить на энергию ветра, солнца и на биотопливо.

На данный момент доля мирного атома в энергообеспечении страны составляет примерно треть; наибольшую часть электроэнергии производят гидроэлектростанции.

Источник: ВВС