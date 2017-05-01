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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

В Украине заработает российский интернет-портал

Категория: Новости

Российская группа компаний Rambler планирует запустить портал в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Rambler.

"Читатели из регионов Украины будут в курсе всего, что происходит в каждом из 25 крупнейших городов страны, а также смогут следить за информацией о погоде и курсах валют", - сообщили в компании. Там отметили, что кроме чтения новостей, украинские пользователи интернета теперь могут завести почту.

Однако, Rambler не открывает подразделения в Украине, а над сервисами для украинских и новостей будут работать сотрудники российского офиса.

Источник: gazeta.ua



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