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  • Дата: Сегодня, 18:50
Сегодня, 18:50

Пропавшая студентка найдена мёртвой

Категория: Новости

Пропавшая студентка найдена мёртвой

18 мая в Одессе пропала студентка Юридической академии 17-летняя Татьяна Маснюк. Как сообщил заместитель начальника ГУНП в Одесской области, начальник криминальной полиции Вадим Могила, девушка было жестоко убита, сегодня её тело было обнаружено в пригороде Одессы, убийцу задержали.

«Смерть Татьяны – большая утрата для всего коллектива нашего университета. Глубокие соболезнования родным и близким Татьяны. Светлая память!», — написал на своей официальной странице на Facebook президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов. 



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