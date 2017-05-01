Пропавшая студентка найдена мёртвой

18 мая в Одессе пропала студентка Юридической академии 17-летняя Татьяна Маснюк. Как сообщил заместитель начальника ГУНП в Одесской области, начальник криминальной полиции Вадим Могила, девушка было жестоко убита, сегодня её тело было обнаружено в пригороде Одессы, убийцу задержали.

«Смерть Татьяны – большая утрата для всего коллектива нашего университета. Глубокие соболезнования родным и близким Татьяны. Светлая память!», — написал на своей официальной странице на Facebook президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов.