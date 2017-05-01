Порошенко ретировался под крики «Ганьба!» и «Брехло!»

Скандалом завершилось выступление президента Петра Порошенко в историко-мемориальном заповеднике «Быковнянские могилы» по случаю дня памяти жертв политических репрессий. Спор возник, когда глава государства уже начал уходить, передает «Громадське радио».

Кто-то из толпы возмутился: «Как так, что в самом бедном государстве Европы богатый президент?!» От Порошенко также потребовали «придержать судей, чтобы не воровали». На это президент ответил, что сейчас для этого и проводится судебная реформа.

Также он пытался ответить и на другие вопросы, но его начали перебивать. После чего президент прервал общение, решив ретироваться. Когда Порошенко с женой покидали территорию заповедника, вслед им неслись ругательства, крики «Ганьба!» и «Брехло!».