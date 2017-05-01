Граждане Швейцарии на референдуме дали «зелёный свет» энергетической реформе

Граждане Швейцарии одобрили энергетическую реформу, которая направлена на снижение энергопотребления и развитие возобновляемых источников энергии и запрещает строительство новых атомных электростанций. Как пишет Европейская правда, об этом свидетельствуют предварительные результаты всенародного опроса, сообщает Swissinfo.

По данным исследовательского института GfS Bern, около 58% граждан, принявших участие в голосовании, одобрили вынесенный на референдум «Энергетическую стратегию – 2015».

Как сообщает Neue Zürcher Zeitung, 17 кантонов проголосовали «за» внедрение энергетической реформы, в то время как "против" только 4.

Наиболее наглядный результат показали избиратели кантона Во: свой голос «за» отдали 73,5% граждан. Напомним, 21 мая в Швейцарии проходит референдум по поводу энергетической реформы. Граждане высказывают свою позицию по одобренной парламентом «Энергетической стратегии – 2050».