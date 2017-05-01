Безопасна ли Одесса для туристов

Депутат Одесского горсовета от «Оппозиционного блока» Богдан Гиганов раскритиковал действия полиции в ситуации, когда радикалы во главе с экс-лидером «Правого сектора» Сергеем Стерненко напали из-за георгиевской ленточки на семью молдавских туристов.

Своё мнение народный избранник опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

«На просьбу туристов обращаться к ним по–русски, так как они не понимают ни слова на украинском, получили словесную трёпку про "государство агрессор и Крым" и то, что на "Україні треба розмовляти українською". Об элементарном уважении в общении с иностранными гостями никто не задумался. Видимо, думать просто нечем! Впечатление об Одессе у них теперь просто шикарное! Представляю, что они будут рассказывать по приезду друзьям», — отмечает он.

Также Гиганов обращает внимание на действия сотрудников патрульной полиции, которые составили в отношении туристов протокол об административной ответственности за георгиевскую ленточку на антенне их автомобиля.

«Запрет ещё не вступил в законную силу, так как закон о запрете георгиевской ленты в Украине, принятый Верховной Радой 16 мая, не подписан президентом! Напрашивается парочка вопросов: на основании какой статьи УК были привлечены к административной ответственности иностранные туристы, и были ли привлечены хоть к какой–то ответственности хулиганы, напугавшие иностранных граждан? Эти же вопросы могут интересовать генерального консула Республики Молдова в Одессе», — написал политик.