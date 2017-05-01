Одесситка стала шестой ракеткой мира

Первая ракетка Украины и 11-й номер мирового рейтинга украинка Элина Свитолина выиграла один из главных грунтовых турниров сезона категории WTA Premier 5 в Риме, в финале обыграв румынку Симону Халеп со счётом 4:6, 7:5, 6:1, сообщает XSPORT.ua

Матч продолжался 2 часа 9 минут. За это время украинка сделала три эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала семь из 11-ти брейк–поинтов. Халеп же в этой игре дважды подала навылет, четырежды ошиблась при вводе мяча в игру и взяла пять подач украинки.

Начало матча осталось за Халеп, которая сделала брейк в пятом гейме, а затем укрепила преимущество ещё одной победой на чужой подаче и повела 5:2. Один из ключевых моментов поединка случился в восьмом гейме матча, когда румынка оступилась и подвернула ногу. Помощи врача после этого не потребовалось, однако Симона начала заметно осторожничать в перемещениях и тут же проиграла свою подачу, а затем и гейм на чужой подаче. При счёте 5:4 Халеп всё–таки смогла подать на сет, во многом воспользовавшись ошибками Свитолиной.

Второй сет начался с обмена брейками, однако преимущество в игре всё больше переходило к украинке, которая постоянно вела в счёте. Ближе к концу партии румынка титаническими усилиями смогла выровнять положение — 5:5, однако, подавая при счёте 5:6, не смогла справиться с давлением и не перевела игру на тай–брейк — 5:7.

В третьей партии борьбы не получилось. Свитолина сразу завладела преимуществом, в то время как Халеп много ошибалась. Довольно быстро украинка повела 3:0, а после перехода, где у Халеп был последний шанс вернуться в игру, счёт стал 5:0. Из–за волнения Свитолиной перед подачей на победу на турнире Халеп всё же взяла гейм престижа, но партию было уже не спасти — 1:6.