Максим Степанов: существует ли транспортное сообщение с двумя отрезанными сёлами Великомихайловского района

Информация о том, что в результате демаркации пограничной линии между Украиной и Молдовой два села Великомихайловского района Одесской области, Новоалександровка и Новые Буторы оказались отрезанными от остальной Украины, не соответствует действительности, сообщил на сегодняшнем аппаратном совещании в облгосадминистрации губернатор Одесской области Максим Степанов.

Он подчеркнул, что несмотря на то, что в данный момент, дорога которая связывает эти сёла с соседними населёнными пунктами, действительно проходит через Молдову, вернее Приднестровье, это не единственное связующее звено с остальной территорией Украины. «Существует целый ряд просёлочных дорог, по которым в данный момент и происходит транспортное сообщение. Правда, все они находятся в не очень хорошем состоянии, но в ближайшее время будут реконструированы».

Кроме того, губернатор пообещал, что прорабатывается вопрос о строительстве новой дороги, которая соединит все эти населённые пункты. Её строительство должно начаться уже этом году. В любом случае, говорить, что два села Одесской области оказались отрезанными от территории Украины в результате проведения демаркации, как это подали некоторые СМИ, не допустимо.