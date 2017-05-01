Эпидемия «телефонного терроризма" в Одессе продолжается. Сегодня на очереди - аэропорт.

Сигнал о том, что в Международном аэропорту «Одесса» заложена бомба, поступил по телефону «102» в 9 часов 15 минут.

На место незамедлительно прибыли взрывотехники, полицейские и кинологи и проверили территорию аэропорта и оба терминала.

Как рассказали нашему корреспонденту в пресс-службе аэропорта, было эвакуировано около двухсот человек.

Мероприятия по поиску взрывного устройства продолжались чуть более часа. Поэтому задержек рейсов удалось избежать. Единственный рейс, который пришлось немного перенести, был рейс на Стамбул, но и там задержка отправления составила всего пятнадцать минут.

«Борт должен был взлететь в 11 часов 45 минут, а взлетел в 12 часов»,- сообщили в пресс-службе аэропорта.