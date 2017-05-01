Губернатор поддерживает распоряжение о запрете президентом Украины социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники. Об этом Максим Степанов сообщил на сегодняшней встрече с журналистами. По его словам, через эти сети действительно осуществлялось влияние со стороны Российской Федерации и использовались различные информационные вбросы.

На замечание одного из корреспондентов о том, что на территории облгосадминистрации всё ещё можно зайти в сеть Одноклассники, он ответил, что это временное явление, и на то, чтобы выполнить распоряжение президента, требуется определённое время.

Добавим, что по замечанию корреспондента нашего издания, данный факт нарушением не является, так как в самом распоряжении президента указан срок выполнения – до 1 июня. То есть у провайдеров ещё есть десять дней, чтобы выполнить указ президента.

Напомним, что данный указ президента вызвал крайне негативную реакцию среди интернетпользователей, а Интернет Ассоциация Украины заявила о том, что таким образом грубо попираются права граждан на свободу слова и свободу доступа к информации, и такие запретительные меры несовместимы с демократией.