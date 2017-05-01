После «Праздника клубники» парк Победы похож на свалку!

Первый вице-мэр Анатолий Орловский возмущен тем, в каком состоянии пребывает один из главных одесских парков после проведения «Праздника клубники».

По этому поводу он вызвал на «на ковер» ответственных за проведения мероприятия. Как отметил первый вице-мэр в ходе аппаратного совещания, «…вы провели нужное им правильное мероприятие, но разве организаторы не знают, что за собой нужно убирать!»- возмутился Анатолий Орловский.

По его словам, после окончания праздника в парке «…остались горы мусора и вытоптанные газоны!»

Особый гнев Анатолия Орловского вызвали руководители КП «Парки Одессы» и «Горзелентрест», которые были «приглашены» по окончании мероприятия в кабинет вице-мэра для дачи объяснений.