Решение о безвизе опубликовали: режим заработает через 20 дней

Официальный вестник Европейского Союза обнародовал решение о безвизовом режиме для граждан Украины.

Украинцы смогут ездить в страны ЕС через 20 дней с момента опубликования - с 11 июня.

11 мая Совет Евросоюза поддержал решение о предоставлении безвизового режима для украинцев.

6 апреля за это решение проголосовали депутаты Европейского парламента.

7 мая Председатель Европейского парламента Антонио Таяни и представитель председательствующей в ЕС Мальты подписали законодательное решение о введении безвизового режима для граждан Украины. На церемонии подписания документа в Страсбурге присутствовал президент Петр Порошенко.

Как и куда ехать?

Безвизовый режим для украинцев будет распространяться на все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии.

Также можно будет ездить в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, которые принадлежат к Шенгенской зоне, но не являются членами ЕС.

Для безвизовых поездок в страны ЕС нужно иметь биометрический загранпаспорт.

Как сообщили ВВС Украина в Государственной миграционной службе, на начало мая украинцы получили более 3,3 миллиона биометрических паспортов. Выдавать их начали в январе 2015 года.

На момент одобрения "безвиза" Европарламентом 6 апреля 2017 года было выдано около трех миллионов паспортов.

Тогда украинцы начали массово подавать документы на биометрические паспорта, и за месяц их выдали около 300 тыс. Вследствие ажиотажа образовались очереди в отделениях выдачи документов.

Старые (небиометрические) загранпаспорта с действующими шенгенскими визами будут действовать и дальше.

Ездить можно будет на 90 дней в течение каждых полугода в бизнес, туристических, семейных и учебных целях, а также для участия в выставках и конференциях.

В то же время, например, для длительного обучения в странах ЕС нужно будет получать долгосрочную визу.

Также безвизовый режим не будет предоставлять украинцам права работать в ЕС и получать за это заработную плату. При трудоустройстве нужно будет возвращаться в Украину и получать рабочую визу.

Что будут спрашивать?

На границе будут спрашивать цель поездки и просить показать некоторые документы

При въезде в Шенгенскую зону пограничники будут интересоваться целью поездки и местом жительства. Для этого будут просить показать соответствующие документы (приглашение от родственников, знакомых или на конференцию, билеты на события или бронирование отеля).

Также при въезде могут попросить предоставить подтверждение наличия средств.

Обычно для этого используется выписка с банковского счета, предъявление наличных денег или платежной карточки с приблизительным расчетом 50 долларов в сутки.

Нужно иметь страховой полис и быть в состоянии подтвердить планы вернуться в Украину (обратный билет).

Все эти документы пограничники стран ЕС иногда просят показать и сейчас, при наличии шенгенской визы.

Источник: ВВС