США передадут Украине конфискованные деньги Лазаренко - ГПУ

США обещают передать Украине большую часть конфискованных активов бывшего премьер-министра Павла Лазаренко. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко во время конференции по возврату активов в Киеве.

"Мы надеемся, что в этом году мы наконец выйдем на финал, и Украина имеет заверения соответствующих служб США в том, что она может рассчитывать на большую часть, как минимум большую часть вероятно конфискованных средств", - сказал Луценко.

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Павел Лазаренко возглавлял правительство Украины с июня 1996 года по июль 1997 года. Его арестовали в США в феврале 1999 года с панамским паспортом.

В июне 2003 года его выпустили под залог в 65 млн долларов, однако 1 октября 2008 года экс-премьер решил вернуться в американскую тюрьму, заявив, что опасается за свою жизнь. Прокуратура обвиняла Лазаренко в вымогательстве, мошенничестве и отмывании денег.

Источник: ВВС