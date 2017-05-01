Как Вятрович планирует нажиться на советской пропаганде?

В Киеве создадут Музей монументальной пропаганды СССР. Открыть его планируют в ноябре 2017 года. Об этом сообщил в Facebook глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Музей будет действовать на территории ВДНХ под открытым небом и в одном из павильонов. Как отметил Вятрович, музей пропаганды начали создавать во вторую годовщину декоммунизационных законов.

"Избавиться от символов коммунизма в общественном пространстве - это был лишь первый шаг. Ведь мы должны не просто забыть советское прошлое - наоборот, должны помнить как пример того, что никогда не должно повториться. "Никогда снова" - именно об этом будут говорить экспонаты посетителям будущего музея монументальной пропаганды СССР", - заявил председатель Украинского института национальной памяти.

По состоянию на январь 2017 года в Украине было демонтировано 1320 памятников Ленину. Демонтажи проходили в рамках политики декоммунизации. Также были переименованы более 50 тыс. улиц и населенных пунктов.

Источник: ВВС