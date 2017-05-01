Губернатор купил дом в области, чтобы…построить школу!

Губернатор Максим Степанов подтвердил, что действительно купил дом в сельской местности на севере Одесской области.

Новая недвижимость Максима Степанова расположена в селе Ставрово Окнянского района.

Причем Максим Степанов, как выяснилось, отнюдь не собирается там жить. Он даже до сих пор не видел своего «приобретения», хотя уже успел там зарегистрироваться!

По его словам, он это сделал, чтобы…поддержать местный бюджет своими налогами. Как рассказал Максим Степанов «… в прошлом году я заплатил налогов на сумму 3, 732 миллиона гривен. А Окнянский район –один из самых проблемных в регионе. Что же касается села Ставрово, так «…там уже более десяти лет строится школа, а дети как ходили в барак, так и ходят!» Поэтому, Максим Степанов рассказал, что «…обратится к депутатам райсовета, чтобы средства с его налогов были направлены именно на строительство школы. Поэтому на прошлой неделе я уже зарегистрировался там и заплатил налоги». По его убеждению, сумма сможет существенно повлиять на темпы строительства.

Отметим, что площадь купленного Максимом Степановым строения составляет всего пятьдесят пять квадратных метров, а участок – семнадцать соток.