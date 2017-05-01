Бриллиант с барахолки может уйти с молотка за 350 тыс. фунтов

Кольцо с бриллиантом, купленное за 10 фунтов на барахолке 30 лет назад, может быть продано на аукционе за 350 тыс. фунтов.

Его владелица, купившая украшение на распродаже в западном Лондоне в 1980-х, считала, что "очень большой" камень был обыкновенной бижутерией.

Не подозревая, что на самом деле камень имеет 26 карат и на самом деле является белым бриллиантом, ограненным в XIX веке, она ежедневно носила кольцо на протяжении многих лет.

В июле бриллиант уйдет с молотка.

"Хозяйка носила его даже за покупками, просто как ежедневное украшение", - говорит глава ювелирного отдела лондонского аукционного дома Sotheby's Джессика Уиндхем.

"Кольцо хорошо выглядит, но было куплено как бижутерия. Никто и не подозревал о его настоящей стоимости, - добавляет она. - Такая находка - один случай на миллион".

Необычная огранка

Уиндхем говорит, что владелица, имя которой не разглашается, считала, что купила бижутерию, так как у камня была "неважная" огранка и не было характерных для бриллианта бликов.

Она добавляет, что из-за старой огранки бриллиант выглядит "несколько тусклее", чем современные камни, и поэтому "люди могут думать, что это не настоящая драгоценность".

"Старый стиль огранки не позволяет свету отражаться так же ярко, как при современных технологиях обработки драгоценных камней. Ювелиры подчеркивали естественную форму кристалла, чтобы сохранить как можно больший веса камня".

Владелицы принесли кольцо в Sotheby's после того, как ювелир сказал им, что это может быть ценная вещь.

"Они пришли, так как думали, что это может быть настоящий драгоценный камень, но и понятия не имели о его реальной стоимости", - говорит Джессика Уиндхем.

"Мы посмотрели... и решили проверить камни в американском Геммологическом Институте, - рассказывает она. - Большинство из нас не могут и мечтать о том, чтобы владеть таким большим бриллиантом".

Источник: ВВС