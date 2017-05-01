Пушка с фрегата «Тигр» вернулась на Думскую площадь Одессы

22 мая 2017 года знаменитая пушка на Думской площади была возвращена на постамент после проведения текущего ремонта.



Как рассказал начальник управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета Андрей Шелюгин, во время работ ствол пушки был очищен от старой краски, загрязнений и обработан влагозащитной грунтовкой.



Деревянный лафет был отремонтирован и покрыт гидрофобными пропитками.



Кроме того, изготовлены утраченные кованые детали крепления лафета и полностью восстановлен подъемный механизм пушки.



Справка

Пушка на Думской площади — памятник успешному отражению нападения англо-французской эскадры на Одессу во время Крымской (Восточной) войны 1854—1855 годов. Пушка была снята с потопленного английского парового фрегата «Тигр». В 1904 году в честь 50-летия отражения нападения англо-французской эскадры на Одессу пушку установили на постамент недалеко от Одесской городской думы и памятника А.С. Пушкину.

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