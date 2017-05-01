Максим Степанов: Проблема озера Сасык должна быть решена!

«Решение по озеру Сасык нельзя больше откладывать в долгий ящик,» - сказал губернатор, отвечая на вопрос нашего корреспондента на сегодняшней встрече с журналистами. Решение этой проблемы осложняется тем, что среди экспертов нет единого мнения о том, как её решать. Ряд экспертов считает, что простое пробивание дамбы, проблемы не решит. Мало того, есть угроза того, что озеро после уничтожения дамбы очень быстро вновь заилится и вернётся к нынешнему состоянию, то есть вода в озере начнёт загнивать.

По словам Максима Степанова, кроме пробития дамбы необходимо гидротехническое оборудование, которое позволит обеспечить нормальный водообмен с морем. Перед тем, как пробивать дамбу, нужно провести тщательное обследование с помощью специалистов для того, чтобы определить, как именно необходимо провести это раздамбование. Нужно составить проект, для того чтобы обращаться за дополнительным финансированием, ведь за счёт средств областного бюджета эту проблему не решить.

Напомним, вопрос с состоянием озера Сасык вызывает нарекания местных жителей в течении последних пятнадцати лет. Они требуют возвращения озеру статуса Черноморского лимана. Для этого они требуют пробить дамбу, построенную в 70-е годы прошлого века для опреснения этого озера и использования его вод для Дунайско-Днепровской оросительной системы, которая так и не была введена в эксплуатацию. Вода в озере гниёт, подмывает расположенные рядом дома, уровень заболеваемости инфекционными болезнями среди местных жителей превышен более, чем в два раза по сравнению со средним по региону. Поэтому жители настаивают на срочном раздамбовании.