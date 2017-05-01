А проезд в автотранспорте всё дорожает

Мнение пассажиров надо уважать

Почти ежегодно перевозчики городских и междугородних автобусных рейсов поднимают вопрос о повышении оплаты за проезд. Такое решение владельцы автопредприятий объясняют тем, что в Украине значительно выросли цены на топливо, запчасти и необходимость повышения зарплаты водителям. Все это верно, но хотелось бы знать, адекватно ли растут цены на проезд в автобусах и маршрутках тем затратам, которые вызваны подорожание топлива? На этот вопрос трудно найти ответ у автоперевозчиков. А городские и областные руководители департаментов, кому положено давать разрешение на повышение цены за проезд пассажиров, не всегда вникают в суть проблемы. Вот почему пассажиры городского автомобильного транспорта, хотя и высказывают недовольство, но не предъявляют претензии к руководителя автопредприятий. А надо бы учитывать и мнение пассажиров.

О том, что мнение пассажиров городского транспорта надо уважать, когда решается вопрос об их экономическом интересе, наглядно продемонстрировали жители города Херсона. Недавно автоперевозчики города решили повысить цену за проезд в городских маршрутках с трех до пяти гривен. При этом они ссылались на такую стоимость в Одессе и Киеве. Там, мол, стоимость проезда пять гривен, а в Херсоне, что стоимость бензина и дизтоплива ниже? Вот на этом основании и повысили оплату за проезд на две гривны. Но при этом не учитывали расстояние маршрутов в Херсоне и Одессе, которое в разы больше.

Правда, Херсонский городской сорвет вначале не дал согласие на повышение цены. Тогда перевозчики устроили забастовку, вывели маршрутки в центр города, оставив пассажиров без транспорта. Депутаты городского совета то ли испугались, или сработали лобби перевозчиков, но они отменили свое прежнее решение о запрете повышения цены за проезд и дали «добро» на цену пять гривен. Однако жители города не смирились с таким решением и обратились в суд. Решение суда, (к удивлению) было принято очень оперативно. И в нем указывалось, что решение городского совета о повышении оплаты за проезд в пассажирском автотранспорте является необоснованным. Соответственно, суд обязал не повышать цену за проезд. В первые дни после вынесения такого решения суда, те, кто знал о нем, платили по три гривны за проезд, а многие – по пять гривен. И что удивительно, водители маршруток при этом, молча, брали деньги.

Это я о том, что нельзя нам, жителям города или села, безропотно выкладывать изрядные суммы за проезд, как того требуют перевозчики. Мы должны знать обоснованность требования повышения стоимости проезда. Хотя местные власти сами должны строго следить за ростом аппетитов автоперевозчиков. А у них, при бесконтрольности, аппетит порой разгорается до бесконечности, по принципу пословицы: аппетит появляется вовремя еды.

Теневой бизнес междугородних перевозчиков

Мне часто приходится пользоваться услугами междугороднего автобусного транспорта. Наблюдая за его работой, я иногда задаю вопрос: а обоснованы ли здесь цены? Думаю, что нет. И вот тому пример. За годы, когда пассажирский автобусный транспорт перешел в частное владение, стоимость проезда, например, из Одессы в Херсон выросла более чем в 33 раза, а стоимость дизельного топлива и бензина за это же время выросла в 10 -12раз. И что еще удивительно: расстояние от Одессы до Херсона одинаковое, но стоимость билета разная. Если вы едите из Одессы в Херсон, с вас возьмут 150 гривен, а если из Херсона – 168 гривен 82 копейки. Не правда ли, удивление и только.

Я внимательно проследил, а все ли на междугородних перевозках предпринято, для того чтобы наши кровные деньги, оплаченные за проезд уходили в дело, а не в карман тех, кто у этой кормушки? И вот результат наблюдений.

Все должно начинаться с билетной кассы. Пассажир пришел сюда, заплатил наличные, получил проездной билет и, пожалуйста, в автобус. Так должно быть, но не так на самом деле. Многие пассажиры даже на автовокзале направляются без билета в автобус, чтобы не обременять себя очередью у кассы. Водитель автобуса, скромно, разрешает занимать свободное место в салоне. Затем, перед отправлением машины, водитель автобуса направляется к диспетчеру автовокзала и получает ведомость с указанием, сколько пассажиров приобрели проездные билеты и до какой станции. И вот здесь начинается самое занимательное. В салон автобуса приходит контролер. Он тщательно сличает данные в ведомости о пассажирах и наличие пассажиров в салоне. Внимательно пересчитывает каждого. Проверяет билеты, а от тех, у кого их нет, просто молча уходит. За ним следует водитель автобуса и совершается «междусобойчик». Водитель отсчитывает определенную сумму контролеру за сокрытие безбилетчиков. Обе стороны удовлетворенно расходятся. Водитель с безбилетных пассажиров получает наличные. Причем, берет за проезд полную сумму, как и в кассе автовокзала. Хотя касса получает не только за проезд в автобусе, но и станционный сбор, который составляет тоже солидную сумму и зависит от расстояния к станции назначения. Кроме того, получая билет в кассе, вы автоматически становитесь застрахованным. В случае какого-либо дорожно-транспортного происшествия в пути, пассажир получит страховку.

Рассчитавшись с контролером, водитель автобуса с пассажирами следует к выезду из автовокзала. Но на его пути стоит шлагбаум. А рядом – будка следующего контролера дежурной службы. Автобус здесь останавливается и водитель с ведомостью следует к дежурному контролеру. Тот внимательно изучает список пассажиров в ведомости, а второй дежурный в это время пересчитывает пассажиров в салоне. Их, как правило, больше, чем числится в ведомости. За лишних клиентов нужен расчет с дежурными. И водитель вновь отсчитывает определенную сумму, на сей раз уже за «бдительность» контролера и вахтенного у шлагбаума.

Однажды при мне был такой случай. Водитель доложил контролеру о наличии пассажиров в ведомости и салоне, но контролер, который проверял количество людей в салоне, обнаружил, что водитель утаил одного пассажира. Началась новая проверка. Водитель настаивает на своих данных, а контролер на своих. После перепалки оказалось, что среди пассажиров находился местный водитель, который попросился подвезти его на поселок Котовского. Однако контролер тому не поверил. Не знаю, как они поладили, но водитель действительно вышел на поселке.

Вот такой сложный «фильтрующий» каскад контролеров существует на Одесском автовокзале. Только действует он не в интересах строгого контроля за тем, чтобы пассажиры не расплачивались наличными за проезд с водителем, а через кассу. А сколько денег водитель получает по пути маршрута, этого никто не учитывает, билеты водители тоже не выдают, а контролеров в пути нет, как было прежде. Так что на междугородних перевозках крутятся большие «левые» суммы. Учитывались бы они, возможно и не надо было в 33 – 35 раз повышать цены за проезд. Только кого это интересует сегодня?

Не исключено, что, благодаря «бдительным» контролерам на автовокзалах, определенная сумма вознаграждения проступает и тем, кто обязан следить за установлением обоснованной цене за проезд в автобусах.