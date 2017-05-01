МОСТ или подМАСТерье?

С подписанием экономической части Зоны свободной торговли с ЕС в июне 2014-го и вступлением в силу Соглашения об ассоциации (СА) с ЕС в 2016 году были связаны ожидания экспортного прорыва в Европу, которые большей частью не оправдались и стали разочарованием для страны. И сейчас появляются новые идеи.

Например, многих привлекает идея стать торговым мостом между Китаем и Европой. Или на худой конец – подмастерьями у китайцев...

В рамках мероприятий, посвященных 25-летию установления украино-китайских дипломатических отношений, в апреле прошел бизнес-форум, где, среди прочего, обсуждаласьвозможность Украины стать своего рода логистическим хабом поставки китайских товаров в Европу.

Преимуществом Украины является то, что, с одной стороны, у нее есть Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, с другой – она присоединилась к инициативе КНР под названием «Один пояс, один путь».Это позволяет ей стать активным участником среди множества соискателей в поиске наиболее оптимального транспортного маршрута из Китая в Европу.

Проект …на триллион долларов

«Один пояс, один путь» – это стратегия развития КНР, озвученная осенью 2013 года и ставящая перед собой цель углубления сотрудничества между странами, через которые проходит транзитный коридор Европа–Азия.

Понятно, что логистических схем существует множество. Все они отличаются как стоимостью, так и временными затратами. Данная стратегия состоит из двух компонентов в рамках программы обеспечения «Нового шелкового пути»: по суше и по морю. Масштабы инвестиций Китая в реализацию этого проекта оцениваются... триллионами долларов.

На что же может рассчитывать Украина в рамках такого глобального проекта? У нас, например, есть шансы попасть в список стран-участников так называемого южного контейнерного коридора, так как путь Китай – Азербайджан – Грузия – Украина – ЕС является выгодным как по цене, так и по количеству дней транзита.

Однако на практике есть ряд сложностей, которые затрудняют участие Украины в проекте «Нового шелкового пути».

Во-первых, существует альтернативный путь без Украины с участием Болгарии и Румынии. В отличие от этих двух стран, Украина не является членом ЕС, что усложняет прохождение границы.

Во-вторых, Украина «славится» непрозрачным и длительным механизмом оформления таможенных грузов. Высокая стоимость судозаходов, без скидок, на 25-35% больше, чем в тех же Болгарии и Румынии, и отсутствие качественных дорог для автосообщения с ЕС делает Украину менее привлекательным участником проекта.

В-третьих, не следует забывать про еще один вариант коридора Китай – Казахстан – Россия – Беларусь – ЕС, который является наименее выгодным как по времени, так и по стоимости. И судя по тому, что в январе 2017 года Китай отправил первый поезд в Соединенное Королевство через Россию и Беларусь, радужность перспектив украинско-грузинского проекта ставится под сомнение.

Китай один из важнейших стратегических партнеров для Украины

И все же, если не «шелковый путь», то что же дальше? В конце прошлого года посол КНР в Украине Вей Ду заявил, что страна инициирует создание Зоны свободной торговли с Украиной и надеется на лоббирование этого вопроса с украинской стороны. Для этого есть все экономические предпосылки: Китай является одним из важнейших стратегических партнеров для Украины и занимает второе место по объемам товарооборота.

По данным Государственной службы статистики, за 2016 год товарооборот между двумя странами составил $6,5 млрд. (на 6,6% больше, чем в прошлом году). Как известно, Китай является огромным рынком сбыта для украинских предприятий высокотехнологических товаров и сельскохозяйственной продукции. По данным Министерства экономического развития и торговли, поставки программного обеспечения в Китай приносит Украине около $2,5 млрд. выручки в год.

Расширение сотрудничества с Украиной потенциальное выгодно и для Китая: его население продолжает расти, а с ним растет и проблема продовольственной безопасности страны. Поэтому Китай стремительно увеличивает вложения капитала в развитие сельского хозяйства разных стран. Украина имеет все возможности стать объектом для этих вложений. Помимо инвестиций непосредственно в агропромышленный комплекс, Китай заинтересован в развитии транспортной системы Украины, которая позволила бы ускорить и удешевить грузовое и пассажирское сообщение с КНР и отправку туда сельхозпродукции.

В реальности же существует целый «букет» минусов. Для КНР главная опасность, как и всегда у нас, заключается в том, что украинские законы не способны гарантировать соответствующую высокую норму прибыли при высоком инвестиционном риске. Украина является страной повышенного риска ведения бизнеса, а уж инвестирование – только для совсем отчаянных и отважных!

В свою очередь, опасения Украины заключаются в том, что зона свободной торговли с Китаем не даст желаемого роста экспорта, зато приведет к еще большему росту импорта. Не стоит забывать, что китайская продукция имеет достаточно высокую конкурентоспособность, и в случае подписания ЗСТ будет соревноваться с отечественной продукцией на рынке Украины на льготных условиях. Ну и, всем понятно, что мы не победим в этом соревновании.

Главное опасение состоит в том, чтобы не повторилась ситуация с Ираном. Уважаемые читатели наверняка вспомняткак в одно прекрасное майское утро Украина «запустила» поезд в Иран, а вечером того же дня выяснилось, что нет железнодорожной колеи в эту страну. Для тех, кто не помнит эту ситуацию, достойную пера Булгакова или Ильфа и Петрова, процитирую оригинал: «После заявления министра инфраструктуры Владимира Омеляна по итогам встречи с иранской делегацией о «чрезвычайно перспективном направлении сотрудничества» выяснилось, что запустить поезд в Иран невозможно по уважительной причине… отсутствия железнодорожного полотна протяженностью 160 км на территории Ирана... В результате поезд может дойти только до азербайджано-иранской границы в городе Астара, потом украинскую сельскохозяйственную продукцию придется грузить на автомобили, что в корне меняет логистику...”. Конечно, когда анализируешь деятельность наших чиновников, создаётся впечатление, что им от рождения лет пять. Играют они нашими жизнями в своей песочнице под названием «украинская власть», строя умные рожицы и пытаясь накормить уродливыми пасочками из песка, а мы их даже отшлёпать по мягкому (ой, какому же пышному и мягкому!!!) месту не имеем права…

Что в сухом остатке?

«Новый шелковый путь» выглядит экономически соблазнительно, но шансов на его реализацию в краткосрочной перспективе,скорее всего – нет. От ЗСТ Украины с Китаем, к гадалке не ходи, выиграет Китай.

Как еще Украина может заинтересовать Китай, имея торговые преференции, предоставленные ей Европейским Союзом? Ответ немного неожиданный! Все мы привыкли к стереотипу, что Китай – это всемирная мастерская, где сотни миллионов дешевых и трудолюбивых работников, не покладая рук, производят любые виды продукции – от самой высокотехнологичной до низкосортного ширпотреба.

Но такое положение дел осталось в прошлом. Рост доходов населения в Китае приводит к удорожанию местной рабочей силы и, соответственно, повышению себестоимости продукции. На сегодня украинцы являются уже более дешевой рабочей силой, чем китайцы. Среднемесячная заработная плата квалифицированных специалистов в китайских городах составляет около $1 тыс.

Поэтому, учитывая также и сложности логистики, для Китая по целому ряду направлений выгоднее производить товары не у себя, а производить их в странах-партнёрах, поближе к основному платежеспособному потребителю – Европе. Мы можем стать этим «поближе», тем более имея зону свободной торговли с ЕС.

Так что наиболее вероятнаявозможность реализации Соглашения об ассоциации с ЕС в контексте украино-китайской торговли – это все-таки не мост между Китаем и Европой, а роль подрядчиков-подмастерьев для Китая.