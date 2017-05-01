Земля до востребования. Фермерам или латифундистам?

Уже ни у кого нет сомнения в том, что Украина находится под внешним управлением. И не только Госдепа США, но и Международного Валютного Фонда, Мирового Банка, Агентства Международного развития США, Фонда «Видродження» и им подобных структур. К ним на поклон то и дело приезжают эмиссары из нашей страны.

Те же Юлия Тимошенко и Валентин Наливайченко недавно встречались как с американскими конгрессменами, так и с представителями крупнейших американских компаний. Важнейшее их требование содержится в Меморандуме сотрудничества Украины с Международным Валютным Фондом – к началу 2018 года наша страна должна открыть рынок своих сельскохозяйственных земель. На людях глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко стоит за сохранение моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения, который действует до начала 2018 года. И даже призывала провести референдум за отказ от продажи земли. Но почти сразу же Апелляционный суд города Киева запретил проведение такого референдума. Создается впечатление, что это своего рода игра в поддавки.

Юлия Тимошенко не могла не предвидеть такого решения Апелляционного суда, поскольку она много лет вращается в высших эшелонах украинского истеблишмента. А хождение по судам для нее, как политическая реклама: дескать, одна я борюсь за народное счастье. Но если вы заметили, ни один из подобных судов Юлия Тимошенко не выиграла. В том числе за отмену решения Кабинета министров о повышении тарифов на газ. Зато пиар шел больше, чем судебные заседания. Тем временем оппоненты Юлии Владимировны отыскали на сайте Верховной Рады законопроект о свободной продаже земли. Тогда Юлия Тимошенко была премьер-министром. Когда коллеги, образно говоря, ткнули Юлию носом в этот законопроект, сказать ей было нечего. Но, как говорят в народе, «поганому виду нет стыду». А теперь Юлия Тимошенко заявляет, что ее сторонники уже собирают подписи не за референдум, а за то, чтобы землей владели только украинские фермеры, но ни в коем случае не иностранные компании и крупные украинские агрофирмы. Понятно, что на местах она заручилась полной поддержкой Ассоциации украинских фермеров и объединенных территориальных громад. Тем более, что в эти громады недавно прошли выборы.

Предложения на счет продажи земли высказал и премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он рекомендует продавать в одни руки не более 100 гектаров, чтобы оборот шел между теми, кто ее обрабатывает.

10 млн гектаров находится в государственной собственности. Эту землю в свое время хотел продать еще бывший премьер министр Арсений Яценюк. Много пахотной земли находится и в пользовании Украинской Академии сельхознаук. Многие народные депутаты выступают за то, чтобы распаевать ее и распределить между крестьянами.

С другой стороны решил зайти народный депутат Алексей Мушак и присоединившиеся к нему еще 55 народных депутатов. Они обратились в Конституционный суд за решением об открытии рынка сельхозземли. Но на узкой земельной меже сошлись многие политики, желающие сыграть на святых чувствах украинцев к своей матушке-кормилице. Тот же глава Радикальной партии народный депутат Олег Ляшко публично целует корову, как символ украинского животноводства.

Алексей Мушак, как говорят, имеет родственников в какой-то агрофирме. Видимо, потому и озабочен отменой моратория на продажу земли. А Олег Ляшко печется о своем депутатском рейтинге. Как видим, у каждого свой интерес. И согласия у нардепов нет. И потому вряд ли к началу 2018 года Верховная Рада сможет выполнить требование Международного Валютного Фонда.

Наиболее приемлемым может быть предложение народного депутата Евгения Мураева: продавать не землю, а право ее аренды. И по мере накопления у людей определенных средств запускать свободный рынок земли.

Среди украинских политиков есть люди, владеющие не одной сотней гектаров. В частности, это можно видеть по электронным декларациям Владимира Гройсмана и Петра Порошенко. В их интересах, наверное, была бы скорейшая отмена моратория на продажу земли. Сторонники такого оборота событий забывают о негативном опыте Аргентины, продавшей свою пахотную землю международным кредиторам в счет погашения своих долгов. И теперь эта страна никак не может выбраться из нищеты. Поскольку тамошние фермеры лишились возможности производить сельскохозяйственную продукцию с добавленной стоимостью, другими словами перерабатывать то, что растет на земле.

Разовая продажа чего-либо, за что мог бы кормиться народ, обычно приводит к неоправданным потерям. Как в свое время царская Россия продала США Аляску, мотивируя это тем, что там ничего ценного нет и она далеко. Но в скором времени там нашли золото, нефть и другие полезные ископаемые. Украина тоже может оказаться в таком же положении: продать то, чего потом не вернуть ни за какие деньги. Открытый рынок сельскохозяйственной земли может привести к потере национального достояния. Иностранные латифундисты не думают об инвестировании своих средств и предоставлении современных технологий.

Между тем, много желающих приобрести нашу землицу объявилось в Объединенных Арабских Эмиратах, Китае, не говоря уже о США. По оценкам некоторых экспертов, в Украине объем сельскохозяйственной земли оценивается в 305 триллионов американских долларов. А те же китайцы и ближневосточные толстосумы хотели бы приобрести наше богатство по дешевке. В Германии, Франции, Голландии земля даже худшего качества, чем украинская, стоит порядка нескольких тысяч евро за гектар. Дешевле она стоит в Польше, однако она намного уступает нашему чернозему. Поэтому иностранные агрофирмы хотели бы скупить нашу землицу, как говорится, на корню.

Будет вовсе не смешно, если вместо нашего родного «буряка» в магазине нам однажды предложат импортную баночку с иностранной химией. Кто бывал за рубежом, уже уяснил, что многие продукты там безвкусны. И даже пахнут по-другому. Недаром все квоты Европейского союза на украинский мед были сразу же выбраны.

К сожалению, наши фермеры пока не научились производить другую продукцию такого же высокого качества. Но это, как говорится, дело наживное. К примеру, некоторые фермеры уже производят так называемые органические продукты, в которых отсутствует всяческая химия. Но таких еще мало. Украинские экспортеры вывозят на внешние рынки в основном зерно без его переработки. А сельскохозяйственная техника у нас старая. Хотя свои комбайны и трактора к нам уже завозят многие известные зарубежные фирмы.

На мой взгляд, следовало бы обеспечить выдачу фермерам низкопроцентных кредитов под залог будущей продукции. И запретить торговлю сельскохозяйственным сырьем. Тогда постепенно будет возрастать степень переработки зерна, подсолнечника и других сельхозкультур, а земля станет для нас настоящей кормилицей. Но прежде нужно добиться полного запрета ее продажи.