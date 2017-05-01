Капиталистическая экономика и традиционные ценности: революция или синтез? (ВИДЕО)

Традиционализм и экономика восточных обществ

Форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути", который проходил в Пекине 14-15 мая, показал не только экономические достижения, но и социальные перспективы международного сотрудничества, основанные на традиционных ценностях. Тем временем, в нашей, некогда процветающей, стране мы наблюдаем полный развал экономики и опустошение в душах наших людей. Одной из главных причин стала готовность большинства наших соотечественников отказаться от традиционных ценностей, которые веками скрепляли духовную целостность народа и государства, и позволяли им стабильно развиваться в течении долгих промежутков времени. Но существует пример стран, которые не отказались от своих традиционных ценностей, а успешно инкорпорировали их в развитие своих капиталистических экономик. Это такие страны Юго-восточной Азии, как Индия, Южная Корея, Индонезия, Филиппины, Китай и Тайвань.

Традиционализм в экономике это совокупность издавна существующих хозяйственных форм и институтов, ныне уже, по мнению большинства либеральных ученых-экономистов, устаревших и в большинстве стран, не обеспечивающих реального, т.е. с учетом роста населения, экономического роста и в целом общественного прогресса. В большинстве развивающихся и переходных стран важнейшая особенность традиционализма — в том, что это — огромный пласт общества, часто преобладающий, в котором имеются лишь некоторые сегменты современной экономики. Большинство населения — за сохранение традиционного образа жизни и экономической деятельности. Сила и живучесть традиционализма — в тех слоях общества, которые испокон веков живут в рамках традиционных общественных форм, являются органической частью этой системы. Экономический традиционализм подпитывается традиционализмом в социальной и политической сферах. Так, практически во всех рассматриваемых странах существуют традиционалистские партии и другие общественные организации.

Конфуцианство традиционно, например, в Южной Корее существенно смягчает классовые противоречия и конфликт поколений, воспитывая молодежь в духе уважения и благоговения перед старшим поколением и его жизненным опытом. Существует даже название для такой модели синтеза современного капитализма и традиционных ценностей — «китайская модель», которая более чем успешно показывает пример для всего мира. Ключ к этому в том, чтобы не позволить Фонду Сороса, МВФ и другим агентам влияния и проникновения, выхолащивать, вытеснять и подвергать коррозии вечные смыслы бытия народа, его метафизические корни, которые обычно отождествляются с его традиционными, консервативными ценностями. На них веками держались и обретали целостность образ жизни миллионов людей как ее народный смысловой каркас, жизненный стержень.

Именно поэтому международные структуры мирового согласования и управления рассматривают традиционные ценности как главный объект своих целенаправленных атак и делают все, чтобы их разрушить и вытеснить из общественного сознания тех стран, которые они планируют поработить. В нашем случае — это православные ценности. Традиционализм в экономике придал стабильности капитализму стран — Азиатских тигров, значит, он сможет помочь и нам выработать особый стиль неотрадиционалистского православного капитализма. Традиционные православные ценности — это Бог, семья, свободная в благодати духовная личность, жизнь со Христом, милосердие, добротолюбие, любовь, помощь ближним. Благодатный капитализм, основанный на традиционных ценностях — условно говоря «капитализм с человеческим лицом», без англосаксонского людоедского леденящего равнодушия к судьбе ближнего.

Христианство в Европе: Католицизм и Протестантство

Культ бедности в католицизме не позволил 1,5 тыс. лет Средневековья развиваться технологиям и капитализму с товарно-денежными отношениями. Люди думали только о загробной жизни, что обесценивало жизнь земную и не давало возможности сосредоточится на ее нуждах. Понадобился Мартин Лютер в ХVI в. с его протестантской Реформацией, духом капитализма и Жан Кальвин с теорией предопределения, чтобы дать мощный толчок переориентации мышления цивилизации с потустороннего на посюстороннее. Они разорвали средневековый традиционализм в клочья, чем способствовали приходу современной секуляризированной масонской цивилизации, где выхолощены все духовные энергии, мистические смыслы и ценности традиционализма. Кальвинизм переместил акценты именно на богатство: если ты богат, тебя любит Бог (само слово «богатый» имеет корень «Бог»). Лютер говорил, что нет больше необходимости всю неделю торчать в церкви и вымаливать себе билет на Небеса: все уже предопределено от рождения, кто-то пойдет на небо, а то-то — в ад. Задача людей раз в неделю в воскресенье прославить Бога в церкви, но остальное время быть в лавке и вести бизнес. Именно аккуратное ведение бизнеса, честность и порядочность — теперь молитва бизнесмена. В этом — дух капитализма и пуританского увлечения торговлей. Христианство протестантов превратилось в утилитарное мировоззрение бухгалтеров. Оно потеряло изначальные корни традиционных ценностей и превратилось просто в мертвую идеологию, ее религиозную разновидность. Но, благодаря этому, трудовая протестантская этика немцев «арбайтен унд арбайтен» позволяет Германии лидировать в Евросоюзе, а католическим странам (Испания, Италия, Португалия) с их культом бедности и монашества еле удерживаться на грани дефолта. Греция уже давно перешла эту грань и удерживается на плаву чисто искусственно благодаря щедрым вливаниям той же Германии.

Неотрадиционализм как духовное лекарство

Новый православный традиционализм не должен отпугивать современных предпринимателей, он сможет послужить антидотом против массового наплыва идеологически чуждых и разрушительных психовирусов из масонской Европы, превративших сознание неподготовленных людей в помойку ублюдочных мифов и псевдоценностей. Сегодня люди в массе своей потеряли традиционную почву из-под ног. Им навязали через средства массовой пропаганды целую кучу новых слов и терминов образовавших доселе невиданный квази-язык НОВОЯЗ: евроинтеграция, волонтер, жидобендеровец, сепаратист, ватник, укроп, патриот, активист, вышиватник, и т.д. В таком быстром прогрессе самом по себе может быть и нет ничего плохого, но он не является самоцелью. Это ведь отработанная технология отвлечения внимания от проводимой с Запада целенаправленной операции по кастрации народной памяти и творческой мощи народа. Их цель, чтобы мы забыли кем изначально являлись, кем были всегда, и являемся сейчас: образом и подобием Бога Всемогущего. Их задача вбить в наши головы, что мы просто грязь под их ногами и чтобы мы извинялись за то, что вообще существуем. На это тратятся миллиарды долларов для загрузки психовирусами идеологической машины оболванивания транслируемой украинскими и западными СМИ. Ослабленные постоянной ложью умы среднего обывателя не в силах противостоять этой пропагандистской бесовской интервенции.

Великий Инквизитор, голем и Антихрист

Масонская Европа за последние 600 лет господства тайных обществ создала новый тип человека. Это своего рода голем — полностью послушный, человек— робот, запрограммированный выполнять только социально приемлемые команды. У него заблокировано критическое мышление или какая-то еще оценивающая активность. Оруэлловская антиутопия «1984» на наших глазах обретет плоть и кровь евроинтеграционного духа иллюминатов. Это полный контроль за личной жизнью, за любыми процессами, в первую очередь финансовыми. Отсечение малейшего непослушания или возможного бунта, поощрение всяческих извращений и перверсивных форм удовольствий. Это воплощение идеологии Великого инквизитора из одноименной главы великого романа Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы». Это построение Царства Небесного на земле без Христа, на самом деле, царства Антихриста. Об этом недвусмысленно говорит символический ряд, воплощенный в архитектуре центров власти Евросоюза в Брюсселе и Страсбурге. Это Вавилонская башня и монумент Зевса-быка, похищающего блудницу-Европу. Это символы прихода Антихриста — вот куда мы стремимся, учитывая политику евроинтеграции.

Покушение на традиционные ценности

Ориентация на традиционализм помогла странам Юго-Восточной Азии сохранить стойкость своей духовной культуры перед лицом вызовов и агрессивного натиска со стороны Запада.

Они устояли перед диктатом МВФ и других грабительских институций, а главное, перед целым потоком ложных ценностей. Все это органически чуждо традиционному народному укладу и системе представлений, веками сложившимися в том или ином регионе мира. Главным из таких орудий убийства народного традиционного менталитета является ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, которая по словам Генри Киссинджера, есть ни что иное, как «другое название для американского империализма». Чем больше будет разрушен традиционализм в любой стране, тем быстрее туда хлынут кредиты МВФ и закабалят ее, лишив всех признаков политического и экономического суверенитета. Это технологии рейдерского захвата целых государств и регионов, превращение их в зависимые колонии — сырьевые придатки западных метрополий (в первую очередь, США). Последний оплот традиционализма является Православная Церковь, которую враждебные силы хотят уничтожить голосованием в Верховной Раде по антицерковным законопроектам №№ 4511 и 4528, запланированным на 18 мая.

Выводы: диалектика прогресса и традиции

Прогресс и традиционализм диалектически не только совместимы, но и взаимно дополняющие процессы: прогресс отвечает за развитие системы, традиционализм — за сохранение ее целостности. Если будет превалировать только прогресс, то система пойдет в разнос. Чтобы сохранить целостность системы, необходимо присутствие консервативных начал, таких как традиционные ценности, духовные корни народа, метафизические смыслы и основания народной жизни. Только тогда может быть достигнут баланс между изменениями, социально-экономической трансформацией и сохранением, целостностью функционирования системы — культуры, общества, государства. Примером такого баланса как раз и служат страны Юго-Восточной Азии с их традиционализмом в экономике и колоссальным ростом социально-экономического развития.