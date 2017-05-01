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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

В одесском аэропорту собираются отремонтируют взлетную полосу

Категория: Новости

Украинское Мининфраструктуры хочет уже в 2017-ом году провести ремонт одной из полос аэропорта Одессы. Так, полоса будет отремонтирована при условии достаточного финансирования – отметили в Мининфраструктуры. Ситуацию прокомментировал В. Омелян – в рамках открытия мероприятия UkrCemFor 2017. Согласно заявлению министра – аэропорт Одессы нужно отремонтировать, ведь он – основной для южных областей нашей страны. Сейчас в Мининфраструктуры идет сбор данных по всем аэропортам – касательно стоимости ремонтных работ. Как сообщал УРА-Информ, в аэропорту н.п. Николаев стартовали военные учения – практика при участии подразделений СБУ. 



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