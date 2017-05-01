Строители обокрали квартиру заказчика

В Измаильское отделение полиции обратилась женщина с заявлением, что во время проведения ремонтных работ в ее квартире с балкона пропал шуруповерт.



По данному факту было начато уголовное производство по признакам части 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Инспекторы полиции собрали информацию о разнорабочих, которые на тот период времени выполняли ремонтные работы в квартире. В результате была установлена причастность к данной краже двух из них.

Злоумышленники рассказали, что им нужны были деньги, поэтому они и решили воспользоваться легким доступом к инструментам. Похитив шуруповерт, они сдали его в ломбард, а полученные деньги потратили на собственные нужды.

В настоящее время мужчин проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. За совершенное ими деяние законом предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы от трех до шести лет.